Berlin/Pasewalk

Der Berliner Anwalt Rolf Rattunde, Insolvenzverwalter von Lila Bäcker, ist tot. Der 62-Jährige war vorige Woche mit einem E-Bike in Berlin-Zehlendorf gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Am Mittwoch verstarb der Jurist an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Unfallursache noch unklar

Passanten hatten den Verletzten entdeckt. Er hatte eine Kopfplatzwunde und musste von Rettungskräften der Feuerwehr wiederbelebt werden, heißt es im Polizeibericht. Rattunde war aus ungeklärter Ursache gestürzt. Offenbar handelte es sich um einen sogenannten Alleinunfall ohne weitere Beteiligte, die Ermittlungen dauern noch an.

Mitarbeiter sind bestürzt

„Wir verlieren einen brillanten Juristen, wunderbaren Chef, Kollegen und Partner, vor allem aber einen großartigen und humorvollen Menschen,“ schrieben Mitarbeiter auf der Internetseite seiner Kanzlei. Das Amtsgericht Neubrandenburg ernannte den Anwalt Torsten Martini zum neuen Insolvenzverwalter von Lila Bäcker. Martini arbeitete seit 17 Jahren mit Rattunde in dessen Sozietät. Der Insolvenzfall Lila Bäcker wird vom selben Team wie bisher weitergeführt.

Seit April bei Lila Bäcker

Der Rechtsanwalt und Notar Rattunde führte laut seiner Kanzlei hunderte Insolvenzverfahren, darunter auch das des renommierten Suhrkamp Verlags. Anfang April übernahm er in Pasewalk als Insolvenzverwalter die Geschäfte der insolventen Bäckereikette Lila Bäcker.

Dort musste er auch Kritik einstecken. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten und der Lila-Bäcker-Gründer Volker Schülke warfen ihm vor, eine Rettung der Firma durch eine Investorengruppe zu blockieren, zugunsten einer Übernahme durch Banken.

Gerald Kleine Wördemann