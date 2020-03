Binz/Zinnowitz

Noch vor wenigen Tagen hätte das niemand für möglich gehalten: Aber jetzt wollen die großen Urlaubsinseln in MV, Rügen und Usedom, freiwillig wieder abgeriegelt werden. Auch auf Hiddensee erheben Bewohner diese Forderung. „Es sollten nur noch Menschen mit Erstwohnsitz auf den Inseln und Berufstätige, die hier arbeiten, rein dürfen – so wie die Regelung am Anfang dieser Woche war“, sagt Rügens Tourismuschef Knut Schäfer. Alle anderen Besucher aus MV sollten draußen bleiben.

Diese erste scharfe, für knapp zwei Tage geltende, Richtlinie hatte das Land am Dienstagabend wieder gelockert. Seitdem dürfen sich Menschen aus ganz Mecklenburg-Vorpommern (1,6 Millionen Einwohner) wieder frei auf die Inseln und in die großen Seebäder im ganzen Nordosten bewegen. Auch die Polizei-Kontrollen an den Zufahrten zu den Inseln wurden aufgehoben. „Die Urlauber sind ja jetzt abgereist und wir kontrollieren an den Landesaußengrenzen, dass niemand aus den Risikoregionen von außen als Tourist einreist“, betont Marion Schlender, Sprecherin des Innenministeriums.

„Bei gutem Wetter wollen die Leute an unsere Strände“

Den Insulanern geht das nicht weit genug: „Gerade jetzt, wenn das Wetter am Wochenende gut ist, werden viele Tagestouristen kommen und schöne Orte mit Stränden suchen, spätestens zu Ostern. In unseren Orten kommen dann wieder viele Leute zusammen. Das steht den Bemühungen entgegen, dass die Menschen möglichst im eigenen Umfeld bleiben und erhöht das Ansteckungsrisiko“, befürchtet Peter Usemann, Bürgermeister von Zinnowitz auf Usedom.

Auch Schäfer wundert sich: „Die Inseln haben in der jetzigen Lage nicht die Infrastruktur für Tagesgäste. Schleswig-Holstein und Niedersachsen schotten ihre Inseln ab, warum wir nicht?“, fragt er.

Mehrere Usedomer Hoteliers fordern bereits in einer gemeinsamen Erklärung, dass die Inseln auch für Tagesgäste aus MV abgeriegelt werden sollen: „Wir brauchen wieder Kontrollen an den Zufahrten – und zwar für Autos und den Zugverkehr“, meint Insel-Dehoga-Chef Krister Hennige.

Rügener Bürgermeister verfassen gemeinsamen Brief

Die Rügener Bürgermeister arbeiten ebenfalls an einem gemeinsamen Brief an den Landrat von Vorpommern-Rügen, Stefan Kerth ( SPD) und die Landesregierung mit der Forderung, die Inseln wieder dicht zu machen. „Wenn hier in der aktuellen Lage viele Bürger zusammenkommen, ist das kontraproduktiv“, sagt Frank Kracht, Stadtoberhaupt von Sassnitz. „Wir müssen den Privatreiseverkehr auch für Bürger aus MV erstmal beenden, allerdings unter der Gewährleistung, dass Waren und Güterverkehr reibungslos laufen“, betont er.

Der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider unterstützt: „Gerade wir als große Tourismusregionen hoffen, dass Corona schnell eingedämmt wird. Da bringt es nichts, hier noch Tagestourismus zuzulassen.“

Landrat Kerth, in dessen Hoheitsgebiet die Inseln Rügen, Hiddensee und die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst liegen, versteht die Ängste der Insulaner: In der Abwägung vieler Faktoren könnten sie aber nicht anders geschützt werden als andere Bewohner der großen Ferienorte im Nordosten: „Das Land hat ja die Regelung getroffen, dass nur noch Bürger aus MV sich innerhalb der Landesgrenzen bewegen können“, betont Kerth. Da die Fallzahlen im Nordosten noch vergleichsweise niedrig sind, gehe auch eine relativ geringe Gefahr von einem landesinternen Reiseverkehr aus, meint er.

Land stellt klar: Bürger aus MV dürfen im Land reisen

Hoffnungen, wie sie beispielsweise bei einigen Bürgermeistern auf Fischland-Darß-Zingst herrschen, dass das bundesweit grundsätzlich geltende Verbot von touristischen Reisen auch Tagestourismus innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern automatisch mit verbiete, widersprach am Freitag die Landesregierung. „Bürger aus MV dürfen innerhalb unserem Bundesland privat verreisen – ob für einen Tag oder mehrere“, untermauerte ein Sprecher. Ins Land von außerhalb einreisen dürfen hingegen nur Menschen mit Erstwohnsitz in MV und Personen, die hier beruflich unterwegs sind, unterstrich er.

Auf den Inseln zweifeln etliche Entscheidungsträger aber auch an, dass sich tatsächlich keine Urlauber aus anderen Bundesländern mehr auf Rügen, Usedom oder Fischland-Darß-Zingst befinden. „Wir haben deutliche Hinweise, dass es immer noch eine beträchtliche Zahl von Schwarztourismus gibt und Menschen in Ferienwohnungen untergekommen sind“, sagt Rügens Tourismuschef Knut Schäfer. Er forderte die Polizei und Ordnungsämter auf, das ab sofort konsequent zu kontrollieren.

Auch viele OZ-Leser fordern Abriegelung der Inseln

Etliche Leser, die der OZ schreiben, unterstützen die Forderungen der Touristiker und Bürgermeister nach Abriegelung: „Es sind immer noch Urlauber auf den Inseln. Unfassbar und untragbar ist eine derartige Inkonsequenz“, sagt auch Corinna Schaak, die im Norden Rügens lebt. Die erste Regelung, die Inseln abzuschotten, war nach ihrer Ansicht „der einzig richtige Schritt“. Die Auflockerung provoziere eine weitere Ausbreitung des Virus.

Heike Wolbring schreibt: „Bei uns reisen schon wieder genug Leute an. In meinen Augen ein völlig falsches Zeichen, was die Ausbreitung auf der Insel verschlimmern kann und vermutlich auch wird.“

Auch Kai Müller findet es inkonsequent, dass innerhalb des Landes noch gereist werden darf: „In meinen Augen ein völlig falsches Zeichen, was die Ausbreitung auf der Insel verschlimmern kann und vermutlich auch wird.“

Hannes Rades meint: „Konsequent inkonsequent: Die Menschen sollen zu Hause bleiben und nicht noch in der Weltgeschichte von MV herum reisen.“

Sabine Schönfeld flüchtet sich in Ironie: „Super dann wird die Insel wenigstens wieder voll gerade zu Ostern. Wahrscheinlich haben wir hier zu wenig Corona-Fälle.“

