Üppige 120 Hektar oder 225 Fußballfelder umfasst das neue Großgewerbegebiet Wismar/Kritzow. Die ersten Arbeiten haben begonnen. Doch die Erschließung läuft noch auf Sparflamme. Wismar ist klamm an Gewerbeflächen. Das neue Gebiet wird dringend benötigt.

Keine 50 Kilometer weiter, in Schwerin, können Anfragen von Unternehmen sofort bedient werden. Jetzt erst recht. Gerade hat die Landeshauptstadt das Rennen um die Ansiedlung des Chipherstellers Intel knapp verloren. Wismar hätte – selbst wenn das Großgewerbegebiet schon erschlossen wäre – keine Chance gehabt. Für Intel wäre es schlicht zu klein. Viel zu klein.

Und: Auf dem Gebiet der Hansestadt handelt es sich ausschließlich um ein Gewerbegebiet, auf dem Gebiet der Gemeinde Hornstorf sind in geringem Umfang Industrieflächen möglich, um den Standort für Ansiedlungen noch attraktiver zu machen.

Intel bringt riesigen Schub für Magdeburg

Intel-Gewinner Magdeburg warf eine unverbaute Fläche von 350 Hektar – das entspricht rund 490 Fußballfeldern – in die Waagschale. In Schwerin wären es im ersten Anlauf 220 Hektar gewesen. Im Jahr 2027 soll die Chip-Produktion starten. Laut des US-amerikanischen Halbleiterherstellers Intel könnten etwa 3000 High-Tech-Arbeitsplätze sowie Zehntausende zusätzliche Stellen bei Zulieferern entstehen. Es werden 17 Milliarden Euro investiert.

Blick auf eine Teilfläche des künftigen Gewerbegebietes von Wismar und Hornstorf, das noch erschlossen werden muss. Quelle: Ulrich Jahr

Schwerin ist zum zweiten Mal im Ringen um eine Rieseninvestition als zweiter Sieger hervorgegangen. Im Jahr 2000 entschied sich BMW für Leipzig, jetzt Intel für Magdeburg. Spötter sprechen von Vizekusen, im Fußball ein Synonym für die Werkself von Bayer Leverkusen, die, wenn es darauf ankommt, die Meisterschaft an Bayern München abgibt.

Historie Industriepark Der Industriepark Schwerin wurde im Zuge der Bewerbung Schwerins für die BMW-Ansiedlung im Jahr 2000 entwickelt. Damals erhielt Leipzig dafür grünes Licht. Schwerin wurde nur zweitbester Standort. Seitdem wurde das Gebiet für kleinere Industrieansiedlungen entwickelt. Auf dem Gebiet des heutigen Industrieparks befand sich ein ehemaliger Truppenübungsplatz. Die ersten Hinweise auf eine Nutzung als Schießplatz stammen aus dem Jahr 1822. Von 1935 bis 1945 wurde der Truppenübungsplatz durch die deutsche Wehrmacht, ab 1945 bis 1993 durch die sowjetischen Streitkräfte genutzt. Das Gebiet diente Schießübungszwecken. Ab 1996 erfolgten die ersten Rückbau- und Sanierungsarbeiten. In den Jahren 2000 und 2001 wurden großflächige Munitionsberäumungen durchgeführt. Planungsrecht als Industriegebiet gibt es seit dem Jahr 2003.

In Mecklenburg-Vorpommern steht Schwerin im Schatten von Rostock. Die größte Stadt des Landes steht für Industrie, die Landeshauptstadt für Behörden mit vielen Beamten. Ein unrechtes Klischee?

Intel-Absage: Enttäuschung in Schwerin, aber auch neue Hoffnung

Schwerin will aus der Niederlage neue Kraft schöpfen. Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD): „Wir waren im finalen Kopf-an-Kopf-Rennen bis kurz vor dem Ziel ganz nah an dieser Ansiedlung dran. Schwerin zählte zum engsten Bewerberkreis und war wie Magdeburg auch komplett durchqualifiziert.“ Daraus spricht Enttäuschung wie auch Stolz.

Badenschier weiter: „In den vergangenen Wochen und Monaten haben wir im Team mit der Staatskanzlei, mit Ministerien und Versorgungsunternehmen hart für die Intel-Ansiedlung gekämpft und in akribischer Feinarbeit die Verkehrs-, Umwelt-, Liegenschafts- und Baubelange, aber auch Fragen der Energieversorgung geklärt. Insgesamt 70 Bewerber gab es europaweit. Dass wir zu den besten Standorten zählen, gibt uns Hoffnung.“ Schwerin war im Wettbewerb unter anderem mit Penzing (Fliegerhorst in Bayern), Magdeburg, Dresden und Leipzig.

Nicht nur der Rathauschef der Landeshauptstadt hofft jetzt auf Nachfragen und Interessenten. Was hat der Zweite zu bieten? Badenschier gibt sich zuversichtlich: „Der Industriepark Schwerin hat das Potenzial für eine Ansiedlung in dieser Größenordnung im Hochtechnologiebereich.“

Schwerin will mit Industriepark punkten

Die Ansiedlung von Intel sollte im 350 Hektar großen Industriepark Schwerin entstehen. Das Areal liegt im Süden der Stadt und ist eines der größten Industrieflächenpotenziale in der Metropolregion Hamburg. Rund 220 Hektar sind noch verfügbar. Bisher sind zehn Unternehmen mit mehr als 1000 Beschäftigten dort angesiedelt, darunter der Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé auf einem 31 Hektar großen Grundstück, einem 50 000 Quadratmeter großen Werk mit acht Produktionslinien und 400 Mitarbeitern. 220 Millionen Euro wurden investiert. Nestlé und das ebenfalls aus der Schweiz stammende Medizintechnikunternehmen Ypsomed sind so etwas wie die Magneten für den Industriepark.

Nach dem ersten Wundenlecken ist auch aus der Schweriner Staatskanzlei Zuversicht zu hören: „Wir haben tatsächlich mehrere europäische Metropolen und etablierte Standorte in Deutschland hinter uns gelassen und Schwerin und MV als potenziellen High-Tech-Standort bekannter gemacht. Für die zukünftige Vermarktung des Industrieparks und der Region wird dies ebenso wie die fertigen Erschließungskonzepte sehr nützlich sein.“

Amazon will nach Schwerin

Als erstes Unternehmen im Industriepark hatte sich Flamm-Aerotec Schwerin 2006 angesiedelt. Das Unternehmen fertigt Komponenten und Baugruppen für die internationale Luftfahrt, vor allem für Airbus. Der Branchenmix im Industriepark reicht von Lebensmittelindustrie, Luftfahrt, Automobil- und Kunststoffindustrie bis zu Medizintechnik. Mit dem Logistikunternehmen Amazon sind die Verkaufsgespräche weit fortgeschritten.

Hinter den Kulissen wurde das Intel-Vorhaben seit August 2021 unter dem Projektnamen „Weißer Elefant“ vorangetrieben. Auf dem Gelände des Industrieparks sollten vier Fabriken entstehen, mit der Option weitere zu errichten. „Durch das bestehende Baurecht im Industriepark können potenzielle Investoren bei uns zügig loslegen“, sieht Bernd Nottebaum, Wirtschaftsdezernent der Landeshauptstadt die Stadt für weitere Ansiedlungen gut gerüstet.

Schwerin plant auch ohne Intel neuen Autobahnzubringer

Schwerin war bei der geplanten Milliardeninvestition von 3000 Beschäftigten in der ersten Phase ausgegangen. Für die gesamte Region hätte das einen enormen Aufschwung bedeutet. Auch Wismar mit der krisengeschüttelten Werftindustrie hätte profitiert. Laut Industrie- und Handelskammer Schwerin zählt die Hansestadt (rund 44000 Einwohner) 3253 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im verarbeitenden Gewerbe, in der größeren Landeshauptstadt (rund 96 000 Einwohner) sind es 3533.

Mit Intel wäre Schwerin auf die Überholspur gekommen. Wäre es zur Ansiedlung gekommen, sollte ein neuer Autobahnzubringer an die A 14 im Bereich Schwerin/Plate gebaut werden. Dafür, so ist zu hören, soll weiterhin Planungsrecht geschaffen werden.

Die A 14 ist immer noch nicht fertig

Am Ende bleibt die Frage, wo Schwerin gegenüber Magdeburg das Nachsehen hatte. Als erster Grund wird immer wieder die zentrale Lage zwischen dem neuen Tesla-Werk in Berlin-Grünheide und dem VW-Werk Wolfsburg genannt. Die Lage an der A 14 ist top. Ausgerechnet, möchte man meinen. Denn die A 14 beginnt in Wismar und soll auf schnellstem Weg in den mitteldeutschen Raum führen. Doch in Sachsen-Anhalt schwächelt die Vollendung.

Ein weiterer Grund könnte in der Uni Magdeburg und der Hochschule Magdeburg-Stendal mit den technischen Fächern liegen. „Wir wissen um unsere Schwächen und arbeiten mit der Industrie- und Handelskammer Schwerin an einer öffentlichen Hochschule in Schwerin“, sagt Kathrin Hoffmann, Leiterin der Fachgruppe Wirtschaft und Tourismus in der Landeshauptstadt. Auch eine Kooperation mit der Hochschule Wismar ist im Gespräch.

Doch ohne den politischen Willen im Land wird es nicht gehen. Vielleicht bewegt sich in dieser Hinsicht mehr nach den Intel-Aus.

Von Heiko Hoffmann