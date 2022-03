Schwerin

17 Milliarden Euro will der US-amerikanische Chip-Gigant Intel in einen neuen Standort in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) investieren, kündigte Konzern-Boss Pat Gelsinger am Dienstag an. Nach Aussagen der MV-Landesregierung lag der Standort Schwerin bei dieser Entscheidung auf Platz zwei. „Jetzt erst recht“, sei das Motto, sagt Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD).

Was das bedeuten kann, klingt aus Regierungskreisen so: Schwerin habe zwar das Rennen um die Giga-Fabrik verloren, nicht aber um Intel insgesamt. Es sei denkbar, dass MV Zulieferer-Strukturen für Magdeburg erhält. Intel sei insgesamt vom Standort begeistert. Außerdem sei die Ansiedlung eines Fraunhofer Forschungsinstituts zum Thema Halbleiter im Gespräch. Dafür liege bereits ein „Letter of Intent“, eine Absichtserklärung, vor. Offiziell bestätigt ist das bisher nicht. „Magdeburg und Schwerin sind dicht beieinander. Wir sind weiter mit Intel und anderen im Gespräch“, erklärt Patrick Dahlemann (SPD).

Die CDU im Landtag erneuert ihre Kritik. Dass Intel nicht nach MV kommt, sei bedauerlich. Wie zu hören gewesen sei, sei Intel „politische Verlässlichkeit besonders wichtig“, erklärt Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Seine Schlussfolgerung: Womöglich habe Intel sich deshalb für Magdeburg entschieden. Eine rot-rote Landesregierung „ist ein Standortnachteil“.

Angeblich Treffen von Scholz, Schwesig und Intel-Boss Gelsinger

In der SPD-geführten Landesregierung ist man über solche Aussagen nicht amüsiert. Schließlich sei es doch das früher CDU-geführte Wirtschaftsministerium gewesen, das den Schweriner Standort für eine Intel-Bewerbung kaum auf dem Schirm hatte. Der Industriepark im Süden der Stadt, in dem Lebensmittelkonzern Nestlé und Medizintechnikhersteller Ypsomed ansässig sind, sei erst auf Drängen von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wieder ins Intel-Rennen gekommen.

Wie es aus Regierungskreisen heißt, soll es dazu auch ein Treffen Schwesigs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Intel-Boss Gelsinger in Berlin gegeben haben. Das Bundeswirtschaftsministerium habe den Schweriner Standort als hochkarätig eingestuft, so ein Insider. Minister Meyer sagt: „Die Landeshauptstadt ist zweifellos mit dem Industriepark ein attraktiver Investitionsstandort.“

