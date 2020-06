Intendanten empört: Theater sollen pro Gast zehn Quadratmeter vorhalten

Schwerin

Eine neue Handlungsanweisung für die Durchführung kultureller Veranstaltungen sorgt für Aufregung in der Kulturszene von MV. In der Verordnung des Kultusministeriums vom 15. Juni stehen Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Covid-19, die in Theatern, Konzerthäusern, Opern einzuhalten sind. Das Eckpunktepapier sieht eine Beschränkung der Gästezahl entsprechend der Raumgröße vor. Demnach dürfe jeder Veranstalter maximal einen Gast auf zehn Quadratmetern zulassen. Die Regelung lehnt sich an die Eckpunkte für den Einzelhandel an.

Volkstheater darf sechs Besucher in die Kleine Komödie lassen

Für Veranstalter ein Unding. Ralph Reichel, Intendant des Rostocker Volkstheaters, sagt: „Das heißt, dass wir in die Halle 207 maximal 68, ins Große Haus 47 und in die Kleine Komödie in Warnemünde sechs Besucher hineinlassen dürften.“ Kinovorstellungen hingegen darf er in der Kleinen Komödie vor 45 Gästen anbieten. Reichel: „Das ist doch Blödsinn. So lange diese Regelung gilt, mache ich das Haus nicht auf.“

Neue Regelung gilt vorerst bis 15. Juli

Betroffen seien Konzerte von Jacqueline Boulanger am 16. und 17. Juli. Zuletzt hatte die Rostocker Jazzsängerin vor 30 Gästen in der Kleinen Komödie gastiert. Da diese neue Regelung bis 15. Juli gelte, will Reichel abwarten. Boulanger wurde von dieser Neuregelung völlig überrumpelt. „Wir haben zuletzt vor 30 Gästen gespielt, um den Kulturbetrieb aufrecht zu erhalten. Aber so – vor sechs Leuten? Da müssten wir ja 400 Euro Eintritt nehmen pro Person“, sie lacht.

„Das ist lächerlich und erniedrigend!“

Auch für den neuen Stern am Greifswalder Theaterhimmel, Jens Hasselmann, Intendant der Theaterwerft, ist die Regelung neu: „Ich war gerade im Theater und habe gemessen, dass ich bei Einhaltung der Abstandsregel 30 Plätze anbieten könnte. Normal hätten wir Kapazitäten für 90 Gäste. Das ist ja schon erschütternd. Aber bei zehn Quadratmeter pro Gast kriege ich fünf Leute unter. Das ist lächerlich und erniedrigend. Ich hoffe, dass sich das bis September ändert.“

„Ich darf also dicht gedrängt im Flugzeug sitzen, aber nicht mit Abstand im Theater?“

Auch der Ballettdirektor und designierte Intendant am Theater Vorpommern, Ralf Dörnen, kennt das Papier noch nicht. Er ist empört: „Wenn das stimmt, können wir ganz zumachen. Das ist ja völliger Blödsinn. Ich darf also im Flugzeug dicht gedrängt sitzend von Mallorca nach Deutschland fliegen, aber hier nicht ins Theater, dafür aber ins Kino. Wer sieht da noch durch? Das macht keinen Sinn und die Kultur im Land kaputt“, sagt der Landeskulturpreisträger 2016.

„Das ist Blödsinn. So kann ich keine Kultur anbieten.“

René Geschke ist verantwortlich für das Jazzfestival See More Jazz in Rostock und den Jazzdiskurs im Ursprung. In der kultigen Jazzbar läuft zur Zeit gar nichts. Bei 140 Quadratmetern im Ursprung, der sonst 120 Gäste fasst, dürfte Geschke nun 14 reinlassen. Er sagt: „Das geht so nicht. Das ist doch Blödsinn. So kann ich keine Kultur anbieten. Ich bestelle doch auch kein Bläserensemble und sage denen, sie dürfen nur mit Mundschutz spielen.“ Geschke fordert, von dieser Regelung sofort abzurücken: „Wir müssen die Kultur wieder freigeben. Und zwar vollständig – mit Ausnahme von Stadien-Konzerten. Dann wird vor Ort wie in Restaurants registriert. Und wenn es einen Ausbruch gibt, wird gehandelt wie im Fall Tönnies und die Leute müssen in Quarantäne.“ Geschke befürchtet mit derartigen Maßnahmen die flächendeckende Zerstörung kultureller Infrastruktur im Land. Aktuell hält er sich mit Events wie der See More Jazz Light Night im Rostocker Zoo über Wasser – mit 300 statt 3500 möglichen Gästen am 15. August.

Moya in Rostock musste bisher 19 Konzerte absagen

Ob die neue Regelung nur für Theater gilt, ist völlig unklar. Markus Fein, Intendant der Festspiele MV, sagt: „Uns betrifft das nicht.“ Das seien Handlungsempfehlungen für Theater, Konzerthäuser, Opern, also die vom Land betriebenen Häuser. Nils Burmeister, Betreiber der Rostocker Kulturbühne Moya, hat bereits 19 Konzerte absagen müssen und bis September geschlossen. Für die neue Regelung hat er wenig Verständnis: „Das ist Dünnsinn, daran muss ich mich nicht halten, weil ich keine Institution des Landes bin.“ Burmeister sagt, dass im Moment niemand mehr durchsehe. Restaurants dürften Gäste bewirten, er aber keine Gastronomie anbieten, weil er ein Kulturveranstalter ist. In Biergärten würden hunderte von Menschen rumsitzen, er dürfe aber maximal 100 Gäste reinlassen, obwohl er selbst bei 300 Leuten den Mindestabstand von 1,50 Metern locker einhalten könne.

„Wenn es am 6. September nicht weitergeht, sind wir tot!“

Martina Witte von der Rostocker Compagnie de Comédie mit der Bühne 602 hält sich mit Draußenvarianten im Rostocker Klostergarten und im Fantasia-Zelt mit dem MAU über Wasser. Sie sagt: „Ich hoffe ja auf das Wunder. Wenn es nach dem 6. September nicht weitergeht, wird es existenziell. Wir haben sonst 120 Besucher. Bei dieser Regelung sind wir tot. Dann können wir zumachen. Das geht mir gerade etwas drunter und drüber.“

Von Michael Meyer