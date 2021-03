Schwerin

Voll besetzte Konzertsäle hat Ursula Haselböck seit dem Antritt ihres neuen Jobs in Mecklenburg-Vorpommern noch gar nicht erleben können. Anfang September 2020, also mitten in der Pandemie, übernahm sie die Intendanz der Festspiele MV. Seitdem arbeitet die Wienerin im Krisenmodus und hofft, die Veranstaltungsreihe so schnell wie möglich zu dem gewohnten Glanz und hohen Publikumszahlen führen zu können.

„Es wird ein Leben nach Corona geben – mit vollen Konzertsälen und ohne Masken. Auch wenn der Weg dahin sicher noch dauert“, sagt die Intendantin voller Überzeugung. Die derzeitige Lage sei allerdings extrem: „Und die Pandemie wird uns, auch wenn das Virus weg oder im Griff ist, noch lange begleiten“, so Haselböck. Denn in der Krise sei viel kaputt gegangen. „Es sind Strukturen weggebrochen, weil Veranstaltungsagenturen schließen mussten oder sich Künstler umorientiert haben.“

Besser Konzerte als private Treffen

Deshalb sei es dringend notwendig, dass die Politik auch den Kulturschaffenden endlich wieder eine Perspektive bietet. „Es ist ein Armutszeugnis, dass beispielsweise der Leistungssport mehr Gehör findet als die Kultur“, stellt Haselböck klar. Menschen seien nun mal soziale Wesen und bräuchten Gemeinschaft sowie Erlebnisse. „Wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, in geordnetem Rahmen beispielsweise ins Konzert zu gehen, dann ist das für das Infektionsgeschehen besser, als wenn man sich in privatem Rahmen trifft“, sagt die Intendantin.

Das seien auch die Erfahrungen von den Festspiel-Veranstaltungen, die vergangenes Jahr unter besonderen Corona-Auflagen stattfinden durften. „Das Masketragen war beispielsweise ein Kompromiss, den unsere Gäste gern eingegangen sind, nur um wieder Kultur erleben zu können.“ Zudem sei gerade das Klassikpublikum eines, das sich sehr gut an Regeln oder Auflagen hält.

„Ich hoffe deshalb sehr, dass wir die Chance bekommen, weitermachen zu dürfen“, erklärt die Intendantin mit Blick auf das noch bestehende und wieder sehr umfangreiche Festspielprogramm für den Sommer und den Rest des Jahres. Der Festspielfrühling auf Rügen ist gerade in den Herbst verschoben worden, weil es vonseiten der Entscheider in Land und Bund keine klaren Aussagen für den Veranstaltungszeitraum gab.

Was die Zeit nach der Pandemie betrifft, klammert sich Ursula Haselböck an eine hoffnungsfrohe Vision: „Ich glaube daran, dass sich dann so ein 20er-Jahre Gefühl einstellt und dass alle feiern und tanzen und sich anhusten, einfach nur, weil es geht“, so die Intendantin augenzwinkernd.

Von Claudia Labude-Gericke