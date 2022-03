Schwerin

Wiener Charme und große Freude! Ursula Haselböck (40) hat 2020 die Festspiele MV als Intendantin übernommen. Dann kam Corona. Nun hofft die Österreicherin, dass sie ihre erste Klassiksaison unter normalen Bedingungen erleben darf. Die Zusage der Kultusministerin hat sie.

Der Festspielsommer 2022 steht an. Der dritte Klassiksommer unter Corona-Bedingungen ...

Ursula HaselböckHoffentlich ohne Corona-Bedingungen! Wir haben 2020 immerhin 66 Live-Konzerte durchführen können plus 30 Digitalkonzerte. Letztes Jahr immerhin 200 Konzerte – aber im Schachbrettmuster also mit gerade mal 50 Prozent Auslastung.

Davon können sie aber auf Dauer nicht leben. Wird es das Schachbrettmuster auch in diesem Klassiksommer geben?

Das stimmt, das können wir nicht. Wir sind ein privat finanziertes Festival. Der Etat ist zu 50 Prozent aus Tickets finanziert. Deswegen freuen wir uns, dass wir im Sommer wieder auf 100 Prozent der Kapazität gehen können. Das Schachbrett werden wir verabschieden. Wir alle hoffen, dass wir einen tollen Sommer mit vollen Sälen und unbeschwerter Stimmung genießen können.

Sie haben also grünes Licht für die Saison?

Ja, wir haben von der Landesregierung Grünes Licht bekommen, dass wir zu 100 Prozent öffnen können. Es könnte nur zu Einschränkungen wie 2G, 3G, Maskenpflicht kommen, wenn es einen Hotspot gibt. Aber wer jetzt eine Karte kauft, wird nicht mehr stornieren müssen. So das Wort der Ministerin.

Der Vorverkauf für die Saison 2022 hat im November begonnen?

Ja, wir haben anfangs im Schachbrett mit 50 Prozent Auslastung verkauft. Es kam ja noch die vierte Welle, die fünfte. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Welle wir gerade sind.

Sympathisch und ehrgeizig: Ursula Haselböck (40) ist seit 2020 Intendantin der Festspiele MV. Quelle: Dietmar Lilienthal

Ist wie Surfen.

Surfen macht aber mehr Spaß. Der Zuspruch war anfangs zaghaft. Keiner wusste so recht, was los ist. Da verstehe ich, dass das Publikum verunsichert war. Aber umso schöner ist jetzt die frohe Kunde, dass wir einen normalen Sommer verleben können und die übrigen 50 Prozent an Plätzen in den Verkauf geben können.

Das heißt, man kriegt jetzt sogar noch Tickets für die Highlights?

So ist es. Selbst für Konzerte mit Superstars wie Daniel Hope sind noch 50 Prozent der Tickets da.

Der Geiger und Dirigent Emmanuel Tjeknavorian (26) aus Wien ist Preisträger in Residence der Festspiele-Saison 2022. Quelle: Oliver Borchert

Was sind denn 2022 ihre musikalischen Lebkuchenherzen?

Ich freue mich besonders auf unseren Preisträger in Residence aus meiner Heimat, Emmanuel Tjeknavorian. In der „Woche mit Mozart“ ist er vom 15. bis 17. Juli in Ulrichshusen mit der Mozart-Geige zu Gast. Die Originalgeige, die Mozart gehört hat, reist in den Norden und wird zum ersten Mal in Ulrichshusen erklingen. Am Wochenende zuvor sind wir „Im Walde“ mit Patricia Kopatschinskaja, dieser fabelhaften Geigerin, die die fantastischsten, großartigsten und verrücktesten Ideen hat. Da kann einiges im Konzert passieren und man weiß nie, was auf einen zukommt – das wird ein Spaß. Dann haben wir in Redefin wieder drei große Konzerte: mit Daniel Müller-Schott und dem BBC Symphony Orchestra am 2. Juli, den Pianisten-Brüdern Lucas und Artur Jussen am 23. Juli und schließlich Beethovens Triplekonzert am 20. August mit Tjeknavorian, Harriet Krijgh, Kit Armstrong und dem Konzerthausorchester Berlin. Auch auf das Kleine Fest im großen Park in Ludwigslust am 6. und 7. August freue ich mich sehr, denn es kann endlich wieder in seiner ursprünglichen Form mit über 20 Bühnen im Schlosspark stattfinden. Und natürlich das detect classic festival, das vom 29. bis 31. Juli mit Anastasia Kobekina, Hauschka, der jungen norddeutschen Philharmonie und vielen anderen zum ersten Mal auf dem Gelände von Schloss Bröllin stattfindet.

Die Violinistin Noa Wildschut (21) aus Hilversum spielt im Klassiksommer 2022 zwei Konzerte in Rostock und Greifswald und leitet den Rügener Festspielfrühling 2023. Quelle: Marco Borggreve

Was ist mit ihrer Künstlerischen Leiterin des Festspielfrühlings Rügen 2023, Noa Wildschut aus dem niederländischen Hilversum?

Sie spielt am 24. Juli in Greifswald und am 27. Juli in Rostock mit der Deutschen Streicherphilharmonie als Einstimmung auf ihren Festspielfrühling.

Sie sind jetzt im dritten Jahr Festspiel-Intendantin, also im Prinzip, seitdem Corona da ist. Die Krisen-Intendantin?

Uhhh, auf den Titel würde ich gern verzichten.

Aber Sie sind mit so großem Enthusiasmus gestartet und dann kam eine Katastrophe nach der anderen...

Der Enthusiasmus bleibt. Wir haben in diesen schweren Zeiten gemerkt, wie viel Rückhalt wir hier im Land haben. Wir haben 2020 ohne zusätzliche öffentliche Gelder überstanden, weil eine Million Euro in einen privaten Rettungsschirm gespendet wurde.

Das heißt, dass man sich keine Sorgen machen muss. Sie stehen gut da?

Wir stehen vorerst okay da. Aber der lange Rattenschwanz wird erst noch folgen. Wir blicken mit Sorgen auf 2023 und 2024. Es muss Ruhe ins System, damit etwa auch die Sponsoren, auf die wir schlicht angewiesen sind und die uns seit Jahren treu unterstützen, auf der sicheren Seite sind.

Die russische Cellistin Anastasia Kobekina (27) spielt 2022 mehrere Konzerte in Heiligendamm, Hasenwinkel, Rühn, Wismar, Rostock, Stolpe und gibt Anfang Dezember in Ulrichshusen ein Konzert mit dem ukrainischen Violinisten Aleksey Semenenko. Quelle: FMV

Wird der Festspielwinter auch unter 100 Prozent gespielt?

Da wir uns schon so oft verwettet haben, wann volle Konzerte wieder möglich sind – ich habe einige Flaschen Champagner verloren – haben wir uns entschlossen, den Winter noch bei 50 Prozent zu belassen und abzuwarten. Wir hoffen, hier bald Grünes Licht geben zu können. Dann freue ich mich vor allem auf Anastasia Kobekina, weil sie gerade den absurden Fall erleben musste, dass eines ihrer Konzerte abgesagt wurde, nur weil sie Russin ist.

Wie gehen Sie damit um? Sie haben ja russische Musiker wie Kobekina, Sergey Mikhaylenko, Alexander Sitkovetsky, Karolina Errera im Programm.

Gerade bei Anastasia Kobekina haben wir uns sofort entschieden, ihre Konzerte beizubehalten. Sie ist bei uns im Sommer mehrfach zu Gast. Sie war eine der ersten, die sich gegen den Krieg ausgesprochen hat. Da sehe ich überhaupt keinen Grund, etwas abzusagen. Ganz im Gegenteil: Sie spielt in den Adventskonzerten mit Aleksey Semenenko aus der Ukraine zusammen. Er ist zur Zeit in Kiew. Wir machen uns große Sorgen um ihn. Wir sind eine große Familie und zittern um jeden. Ich halte es für das absolut falsche Zeichen, Musiker auszuschließen, nur weil sie russischer Nationalität sind.

Von Michael Meyer