Rostock

Das Virus, das eine ganze Welt in Atem hält – im zweiten Stock der Rostocker Uni-Klinik ist es zur Routine geworden. Von Hektik keine Spur. Dabei verläuft hier – hinter den passwortgesicherten Türen der Internistischen Intensivstation – die vorderste Front im Kampf gegen Sars-CoV-2. Wer hier behandelt werden muss, der ringt um sein Leben. Für den ist Covid-19 eben doch mehr als „nur“ eine Grippe.

Und dennoch: Ruhig ist es dort. Unerwartet und beeindruckend ruhig. Rostocks Corona-Station – sie will so gar nicht zu jenen Bildern von überfüllten Notaufnahmen in New York und verzweifelten Ärzten aus Italien passen, die sich im Frühjahr ins kollektive Bewusstsein gebrannt haben. An Schrecken aber hat das Virus auch in Rostock nichts verloren.

Anzeige

Das unberechenbare Virus

„ Sars-CoV-2 ist unberechenbar“, sagt Prof. Dr. Johann Christian Virchow. Er leitet die Internistische Intensivstation, die sogenannte ITS. Virchow ist Pneumologe, Lungen-Facharzt. Seit im Frühjahr auch in der Rostocker Uni-Klinik die ersten schweren Corona-Fälle behandelt werden mussten, kämpft er gegen Covid-19. Aktuell behandeln er und seine Kollegen zwei ältere Damen. Wie es den beiden geht? Virchow sagt nur: „Das Virus ist sehr unangenehm.“ Er neigt nicht zu Beschönigungen – aber auch nicht zu Übertreibungen.

Prof. Dr. Johann Christian Virchow und Anja Kähler an der Schleuse: In die Isolationszimmer geht es nur in Schutzkleidung. Quelle: Andreas Meyer

Als im Frühjahr die Pandemie begann – ja, da habe auch er die Bilder aus New York verfolgt. „Eine Katastrophe.“ Den Kollegen dort habe es an allem gemangelt. Vor allem an Schutzausrüstung. Und ja, auch er habe sich Sorgen gemacht: „Niemand wusste, wie aggressiv das Virus ist.“ Heute seien Mediziner weltweit schlauer: „Wir haben viel gelernt.“ Selbst bei schweren Verläufen seien die Genesungschancen viel besser.

Ein Heilmittel gibt es gegen Sars-CoV-2 noch nicht – aber die Ärzte wissen immerhin, wie sie die Symptome bekämpfen können: „Wir müssen darauf achten, dass der Sauerstoffgehalt im Blut nie zu niedrig wird“, sagt Virchow. Und dann habe das Virus zwei häufige „Nebenwirkungen“, die Ärzte und Pfleger im Blick behalten müssen: Es kann zu einer „überschießenden Immunantwort und Blutgerinnung“ führen. Das Blut verklumpt, gefährliche Gerinnsel sind die Folge. „Deswegen setzen wir Blutverdünner und Kortison ein“, sagt Virchow. Das sei – da ist das Wort wieder – Routine.

Virchow erzählt von einem 34-jährigen Mann, der in Rostock behandelt wurde. Tagelang sah es nicht gut aus für den jungen Patienten. „Heute läuft er schon wieder allein über die ,Normalstation’.“ Dann kommt das große Aber: „Dennoch kann die Erkrankung auch bei jungen Leuten einen tödlichen Verlauf nehmen.“

Interview: Stralsunder Intensivmediziner: „Können Katastrophe noch verhindern“

Hinter der Schleuse

Auf den ersten Blick unterscheidet sich die ITS kaum von anderen Stationen. Das Personal trägt Maske – wie überall im Krankenhaus. Doch dann sind da noch die beiden „Spezial-Zimmer“, die Isolationsräume. In ihnen werden die besonders schweren Covid-19-Fälle behandelt. Rein geht es nur durch eine Schleuse. Hinter der ersten Tür müssen sich Ärzte und Pfleger umziehen – volle Schutzausrüstung: Blauer Einwegkittel, Spezialmaske und Gesichtsschild, Haarnetz und zwei Lagen Schutzhandschuhe.

Jedes Mal, wenn das Personal zu den Schwersterkrankten will, muss die Prozedur sein, sagt Schwester Anja Kähler. Mittlerweile ist das Routine. Jeder Handgriff sitzt. „Das Gesichtsschild schützt vor Flüssigkeiten, nicht vor Aerosolen“, sagt Virchow. In einem kleinen Regal auf dem Stationsflur liegen deshalb Ski-Brillen. Jeder Arzt und jeder Pfleger hat seine eigene. „Die müssen luftdicht sitzen. Wenn es mal spritzt ...“, erklärt der Professor. Details erspart er einem. Nur so viel: Auch über die Netzhaut kann man sich infizieren.

Drinnen in dem Krankenzimmer sieht es aus wie in der Kommandozentrale eines Raumschiffs: Monitore zeigen den aktuellen Zustand der Lunge, die Vitalfunktionen. Auch hier herrscht Ruhe. Nur das rhythmische Pumpen der Beatmungsmaschine ist zu hören.

Jeder Arzt und jeder Pfleger hat seine eigene Schutzbrille. Quelle: Andreas Meyer

„Am Anfang hatten wir Angst“

Im Stationszimmer sitzt Bettina Hickstein. Die 56-Jährige ist die „Chefin“ des Pflegeteams auf der ITS. Sie hat alles im Blick – dank modernster Technik: Auf einem Monitor sieht sie nicht die Gesichter der Patienten, aber die Daten, auf die es in den kommenden Tagen oder Wochen für die Schwerkranken ankommt: Blutdruck und Herzschlag, Sauerstoff-Sättigung im Blut. Bleibt auch der Computer ruhig, ist alles gut. „Verändert sich aber ein Wert, schlägt das System sofort Alarm“, sagt die erfahrene Intensivpflegerin. Drei Alarmtöne gibt es. Je nachdem wie kritisch die Lage ist. Aber an diesem Nachmittag bleibt alles ruhig.

„Auf der ITS arbeiten die Besten der Besten“, schwärmt Virchow. Hickstein mag das nicht hören. Zu viel des Lobes. „Wir machen unseren Job“, sagt sie – und lobt wiederum dann ihr Team: „Es ist beeindruckend, wie vor allem unsere jungen Kollegen von Anfang an professionell mit der Lage umgegangen sind.“

Alles ruhig, alles im Blick: Stations-„Chefin“ Bettina Hickstein überwacht über Monitore die Patienten. Quelle: Andreas Meyer

Und dann schiebt sie nach: „Ja, am Anfang hatten wir alle Angst vor dem Virus.“ Auch Virchow nickt. Damals, im Frühjahr 2020, fehlte es auch an der Rostocker Uni-Klinik an Schutzausrüstung. „Wir mussten die Masken wiederverwenden und lernen, wie wir die Schutzkleidung so an- und ausziehen, dass wir sie zwei, drei, vier Mal nutzen können – ohne Risiko für uns selbst“, erzählt Hickstein. Heute gibt es genügend Material. Ob sie noch Angst hat vor dem Virus? „Nein“, sagt Hickstein. „Aber Respekt.“ Und den sollte niemand verlieren.

Lesen Sie auch: Corona: Hier stecken sich die meisten Menschen in MV an

Jeder Zweite stirbt

Stressig ist die Arbeit auf der ITS. Nur wirklich offen aussprechen mag das niemand. Auch wenn jeder Handgriff sitzt und alles ruhig abläuft, ist die Arbeit doch emotional belastend. Abteilungsleiter Virchow formuliert es medizinisch nüchtern: „Jeder Zweite, der auf einer ITS behandelt werden muss, überlebt nicht. Und wer auf der Intensivstation arbeitet, der muss auch in jedem Fall Katastrophe können.“

Das gelte nicht nur zu Pandemie-Zeiten. Aber auch: Ob zwei Patienten mit Covid-19 behandelt werden müssen – oder 200: „Wir müssen es irgendwie hinkriegen.“ Von 200 aber sind sie Rostock weit entfernt – zum Glück: „Und im Moment scheint die Zahl der Intensivpflichtigen nicht mehr dramatisch zu steigen. Das kann schon eine positive Folge des Lockdowns sein. Wir müssen das abwarten und reagieren.“

70 Prozent der Intensivbetten in MV frei 127 neue Corona-Infektionen sind laut Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern registriert worden. Die Situation in den hiesigen Krankenhäusern bleibt vorerst aber dennoch entspannt. Landesweit werden in den Kliniken derzeit 99 Patienten behandelt, wie Gunnar Bauer, Sprecher des Gesundheitsministeriums am Freitag auf Anfrage mitteilt. 27 von ihnen müssen intensivmedizinisch versorgt – davon wiederum 20 Menschen beatmet werden. Insgesamt stehen in ganz Mecklenburg-Vorpommern zum jetzigen Zeitpunkt 140 intensivmedizinische Betten ausschließlich für Covid-19-Patienten zur Verfügung. Je nach Infektionslage und Bedarf könne aber schnell reagiert und die Anzahl deutlich aufgestockt werden, wie Gunnar Bauer gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG verrät. Nach Angaben des Ministeriums sind aktuell zwischen 70 und 75 Prozent der Kapazitäten noch frei verfügbar. Demnach liege die Auslastung bei rund 20 bis 25 Prozent. Im Vergleich zu anderen Bundesländern hat Mecklenburg-Vorpommern weiter die niedrigsten Fallzahlen.

„Uns fällt das Feiern auf die Füße“

Sie reden viel im Team der ITS. Über die Arbeit, über Behandlungen – und auch darüber, wie die Welt draußen mit dem Virus umgeht. „Na klar, nicht jeder Infizierte landet gleich auf der Intensivstation“, sagt Pfleger Paul Herder. Und natürlich wisse auch er um die Probleme, die der Lockdown für viele Menschen bedeutet – „für Piloten, die nicht mehr fliegen dürfen, oder Gastronomen, die schließen mussten“, so der 27-Jährige.

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen – ja, sie seien schlimm. Aber für jene, die sich weigern, eine Maske zu tragen oder die Gefährlichkeit des Virus leugnen und in großen Gruppen feiern, hat er dennoch kein Verständnis: „Wenn diese Menschen sehen würden, was wir sehen, dann würden sie sich anders verhalten. Dass sich manche nicht zurücknehmen können, damit haben am Ende wir hier auf der ITS zu kämpfen.“

Lesen Sie auch: Schwesig besucht Rostocker Corona-Test-Zentrum: Bürger sollen sich an Schutzmaßnahmen halten

Er möge die Masken auch nicht, sagt selbst Lungenarzt Virchow. „Aber sie helfen nun einmal, senken das Ansteckungsrisiko um 80 Prozent.“ Er lehnt es sogar ab, Menschen per Attest von der Maskenpflicht zu befreien: „Dass eine Maske für Asthmatiker gefährlich ist – das ist Blödsinn. Gerade Menschen mit Vorerkrankungen sollten sich tunlichst schützen.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach.

Am Ende ist es Routine

Im Stationszimmer piept der Computer. Alarm, Stufe 1. „Geht ihr mal gucken?“, fragt „Chefin“ Hickstein. Es ist ein Patient, der nicht isoliert werden musste. Herder und Kollegin Maria Haensch (27) schauen nach dem älteren Herren. Herder hält seine Hand, der Mann versucht zu sprechen. Aber das geht nicht: In seinem Hals steckt ein Beatmungsschlauch. Das röchelnde Geräusch, der Anblick – für Außenstehende nur schwer zu ertragen. Für die Männer und Frauen auf Rostocks Corona-Station ist es aber Routine. Mittlerweile.

Von Andreas Meyer