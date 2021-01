Dr. Hans-Martin Benad, Chefarzt der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten, erlebt oft, wie Patienten aufgrund ihrer schweren Erkrankung nicht mehr über ihre Behandlung entscheiden können. Auch die Angehörigen seien in einem emotionalen Ausnahmezustand. Eine Patientenverfügung kann helfen – aber dabei ist einiges zu beachten.

In Notfällen zählt jede Sekunde – und manchmal sind die Patienten nicht mehr in der Lage, wichtige Entscheidungen zu treffen, weiß Dr. Hans-Martin Benad, Chefarzt der Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten. Im Bild: ein Rettungshubschrauber an der Unimedizin Greifswald. Quelle: Stefan Sauer / dpa und Frank Hormann