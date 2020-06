Interner Streit eskaliert: AfD ruft wegen der AfD die Rostocker Polizei

Rostock

Der Streit zwischen dem AfD-Landesvorstand und dem abgesetzten Rostocker Kreisvorstand ist um eine Episode reicher – dieses Mal mit Polizeieinsatz. Etwa zehn erboste Rostocker AfD-Mitglieder sind nach OZ-Informationen am Dienstagabend in ein Treffen des Landesvorstands um Sprecher Leif-Erik Holm geplatzt. Ort: die Geschäftsstelle der Rostocker AfD, Carl-Hopp-Straße, die der Landesvorstand vor einer Woche formal übernahm. Dabei sei die Stimmung so aufgeheizt gewesen, dass die Polizei anrücken musste – von der AfD wegen der AfD gerufen.

Die Rostocker Polizei bestätigt den Einsatz „wegen einer verbalen Auseinandersetzung“, so eine Sprecherin. Die Lage habe sich dann aber beruhigt, die ungebetenen Gäste hätten die Räume verlassen.

Anzeige

Die Landes-AfD hat die Rostocker Parteispitze entmachtet, weil diese gegen viele Beschlüsse verstoßen haben soll. So seien neue Mitglieder nur aufgenommen worden, die der Vorstand, der überwiegend dem völkisch-nationalistischen Teil der Partei zugerechnet wird, ins Konzept passten. Die Gegenseite unterstellt eine „Säuberungsaktion“ innerhalb der Partei. Ein Rechtsstreit vor dem Landesschiedsgericht der AfD ist anhängig. Mit einer Entscheidung im Eilverfahren werde kommende Woche gerechnet.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr lesen:

Von Frank Pubantz