Schwerin

Die CDU-Fraktion im Schweriner Landtag übt wegen der Cyberangriffe Kritik an Digitalminister Christian Pegel (SPD). „Wenn Bürgerinnen und Bürger nicht mehr in die Sicherheit ihrer sensiblen digitalen Verwaltungsdaten vertrauen können, ist dies keine gute Ausgangssituation für die notwendige Modernisierung der Verwaltung“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Franz-Robert Liskow am Freitag. Zu hinterfragen sei ferner, ob das Digitalisierungsministerium inzwischen ausreichende Schutzmaßnahmen für die IT-Systeme des Landes durchgesetzt hat.

Weiterer Angriff am Donnerstag

Liskow zufolge informierte der Landesrechnungshof Anfang 2020 darüber, dass „viele IT-Sicherheitskonzepte der Landesverwaltung nicht mehr zu aktuellen Herausforderungen passen“.

Nach dem Cyberangriff auf den kommunalen IT-Dienstleister der Landeshauptstadt Schwerin vor einer Woche wurde am Donnerstag auch beim Landesamt für innere Verwaltung eine Schadsoftware entdeckt.

Von RND/dpa