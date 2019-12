Stundenlang hat am Donnerstag ein 20-Jähriger in MV die Polizei bei seiner Flucht mit einem gestohlenen Postauto in Atem gehalten. Mehrere Streifenwagen wurden beschädigt, die Polizei gab sogar Schüsse ab. Wie die Tour bei Jarmen (Mecklenburgische Seenplatte) schließlich endete, zeigt ein Video.