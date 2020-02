Interview mit Bürgermeister Wardecki: Was Boltenhagen am dringendsten braucht

Boltenhagen

Raphael Wardecki (28/Grüne) ist seit vergangenem Sommer im Amt und der jüngste Bürgermeister in MV. Er kommt ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen, ist Inhaber eines Bestattungsinstituts und zog 2019 von Detmold nach Boltenhagen. Die OZ sprach mit ihm über die Entwicklung des Seebads.

Binz, Heringsdorf, Kühlungsborn, Warnemünde ... Wo sehen Sie Boltenhagen im Konzert der großen Seebäder an der Ostseeküste von MV?

Ganz gut positioniert. Wir sind beliebt. Das zeigen die rund 1,5 Millionen Übernachtungen aus dem vergangenen Jahr. Wir haben einen wunderbaren Strand, eine tolle Promenade, schöne Ferienhäuser und liegen strategisch gut für Urlauber, die aus Hamburg, Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen kommen.

Dennoch gibt es noch viel zu verbessern, wie Sie selbst betonen. Wo wollen Sie ansetzen?

Viel hat sich gut entwickelt. Aber wir befinden uns in einem harten Wettbewerb, auch mit den Kurorten in Schleswig-Holstein. Es ist kein Geheimnis, dass manches in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, um uns stärker zu machen. Zum Beispiel fehlen in einem Ort von der touristischen Bedeutung Boltenhagens eindeutig Hotels mit saisonverlängernder Infrastruktur. Vielleicht wurde zu viel zerredet. Ich strebe eine Kommunikation an, die eint statt spaltet, damit wir gemeinsam wichtige Projekte schaffen.

Die von Ihnen angesprochenen Hotels – vier sind geplant – sollen den Ort auch außerhalb der Hochsaison attraktiver für Urlauber machen. Wie bewerten Sie den aktuellen Stand der Vorhaben?

Die Vorhaben, zum Teil Brachflächen oder Ruinen, sollten solide umgesetzt werden, so wie es schon seit Jahrzehnten angedacht ist. Vorteilhaft ist dadurch entstehende Infrastruktur, wie öffentlich zugängliche Schwimmbäder und SPA-Bereiche. Wenn alles gut läuft, gehen die Arbeiten für „ Travel Charme“ und Aja noch in diesem Jahr los. Ich wünsche mir aber eine umfassendere Betrachtung: Wir brauchen ein Wir-Gefühl der Einwohner und Einwohnerinnen, damit diese nicht nur umgesetzt, sondern auch harmonisch integriert werden können. Die wirtschaftlichen Vorteile des Tourismus müssen erkennbar bei unseren Einwohnern ankommen. Zum Beispiel mit neuen Spielplätzen oder in Form von lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum. Denn wir brauchen attraktiven Wohnraum für Menschen, die hier arbeiten und eine Familie gründen wollen.

Was ist Ihnen noch wichtig, um Boltenhagen weiterzuentwickeln?

Entscheidend hierbei ist auch Infrastruktur für die Nebensaison sowie die Anbindung an befreundete Gemeinden in der Umgebung auszubauen. Dem Verkehrsinfarkt im Sommer ist strukturell entgegenzuwirken. Wir leiten gerade die Verkehrswende Boltenhagen ein. Hierzu gibt es seit Jahren zahlreiche gute Ansätze und auch moderne Lösungen, die aber aus diversen Gründen nicht umgesetzt werden konnten. Das, was vor fünf Jahren utopisch klang, ist nun topaktuell: Pfiffige Lösungen um Verkehr zu reduzieren, Mobilität trotzdem zu gewährleisten und Lebensqualität im Ostseebad Boltenhagen zu genießen. Für Touristen, Einheimische und alle, die es werden wollen.

Von Alexander Loew