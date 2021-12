Schwerin

Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) will die Schulen in Mecklenburg-Vorpommern offenhalten – trotz der Corona-Pandemie. Das soll durch eine neue Testsstrategie gelingen.

In der Opposition waren Sie in Bildungsfragen die Hauptkritikerin der Regierung, haben vieles gefordert. Jetzt sitzen Sie auf der anderen Seite. Können Sie jetzt alles umsetzen?

Simone Oldenburg: Ja. Jetzt heißt es weiter Bildung, Bildung, Bildung. Und ich werde auch weiterhin viel fordern. Dass, was wir seinerzeit angemahnt haben, möchte ich auch umsetzen. Ich bin weiter auf der Seite der Bildung. Wir haben in der Opposition eine konstruktive Politik gemacht – auch auf der Seite der Bildung. Wir haben meistens nur Dinge gefordert, die auch umsetzbar sind. Diese Sachen haben wir im Rucksack und packen sie Stück für Stück aus, um sie umzusetzen.

Sie sind von Hause aus Lehrerin, waren in Klütz viele Jahre Schulleiterin. Ist das in Ihrer neuen Position eine Hilfe oder eher eine Last, weil sie zu nah dran sind, viele Details kennen?

Es ist eine Hilfe. Auch bei Entscheidungen, die vielleicht nicht populär sind, kann ich mich gut in die Lage der Lehrerinnen, Lehrer, Schülerinnen und Schüler hineinversetzen, um zu sehen, wie Dinge vor Ort ankommen. Das ist anstrengend, aber sehr hilfreich.

Schule ist sowieso gerade anstrengend. Die Inzidenzen steigen an den Schulen. Werden Sie sie wieder schließen müssen?

Ich gehe davon aus, dass wir im Regelbetrieb bleiben können. Das hängt vom Infektionsgeschehen ab. Nach dem jetzigen Stand bleiben wir im Präsenzunterricht.

Wovon hängt das ab? Geht es nach der Corona-Risikokarte?

Wir vertrauen den Virologen und anderen Experten, hören auf ihre Empfehlungen. Die Kinder werden in der Schule zweimal pro Woche getestet, ab Januar dreimal. Es werden dann auch alle Lehrerinnen und Lehrer getestet. Dadurch können wir das Infektionsgeschehen genau beobachten. Damit schaffen wir an den Schulen eine engmaschige Teststrategie, die auch anerkannt wird. So können wir weiterhin Unterricht gewährleisten und die Gesundheit aller Beteiligten steht im Vordergrund. Alle Maßnahmen besprechen wir im Corona-Stab des Bildungsministeriums.

Die Kinder und Jugendlichen sind auch jetzt wieder gestraft, da Freizeitgestaltung und Sport kaum noch oder nur unter komplizierten Bedingungen möglich sind. Die Corona-Tests an den Schulen sollen jetzt auch für Freizeitaktivitäten anerkannt werden. Wie funktioniert das praktisch? Nicht alle Schüler haben Schülerausweise.

Das ist überhaupt kein Problem. Auch Schülerfahrausweise für den Nahverkehr gelten neben dem Schülerausweis sowie die „Zertifikate“, die das Ministerium den Schulen zur Verfügung gestellt hat.

Wie stehen Sie zu einer Impfpflicht für Lehrer und Erzieher?

Bisher habe ich immer auf Freiwilligkeit gesetzt. Dennoch befinden wir uns heute in der vierten Welle. Jeder Einzelne trägt hier Verantwortung: nicht nur für sich selbst, sondern auch andere zu schützen. Ich habe Vertrauen in die Medizin, und ich habe die Aufgabe, andere Menschen zu schützen. Für mich persönlich ist das Impfen eine Selbstverständlichkeit.

Neben dem Bewältigen der Corona-Pandemie – was haben Sie sich als Schwerpunkt für die ersten Monate Ihrer Amtszeit vorgenommen?

Selbstverständlich die Lehrergewinnung. Da haben wir schon einiges geplant. So wollen wir zum Beispiel die Dauer der Einstellungsverfahren verkürzen. Einerseits wollen wir erreichen, dass Lehrerinnen und Lehrer nach Mecklenburg-Vorpommern kommen und dass sie andererseits auch bleiben. Deshalb gilt es, auch die Arbeitsbedingungen zu verbessern.

Es gibt aktuell Diskussionen um Ihre Ankündigung der 1000 zusätzlichen Lehrerstellen…

Ich weiß nicht, woher Sie diese Formulierung haben. Wir haben immer gesagt, dass wir 1000 Stellen besetzen, die wir jetzt nicht besetzt oder gar nicht haben. Derzeit sind 250 von 11 500 Lehrerstellen nicht besetzt. Wenn wir die besetzen, haben wir 250 Lehrerinnen und Lehrer mehr. Jede Lehrkraft mehr heißt mehr Unterricht, besserer Unterricht und weniger Stundenausfall.

Im besten Fall haben wir am Ende der fünf Jahre 1000 Stellen im Schulsystem, die wir jetzt nicht haben, die nicht besetzt sind oder die wegfallen würden. Damit verringern wir die Mehrarbeit, können auch Klassen verkleinern und eine bessere Förderung ermöglichen. Ein dickes Brett. Besonders unter den derzeitigen Pandemiebedingungen. Aber wir werden alles unternehmen, um das zu schaffen.

Und wie? Alle Bundesländer suchen Lehrerinnen und Lehrer. Womit wollen Sie locken?

Wir haben schon begonnen, im Lehramtsstudium nachzubessern. Es wurde ein zweiter Studiengang für Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer eröffnet. Wir müssen auch daran arbeiten, dass die Abbrecherquote sinkt. Im Studiengang für das Lehramt an Regionalen Schulen brechen bis zu 83 Prozent der Lehramtsstudenten ab.

Das ist viel. Warum ist die Quote so hoch?

Das liegt am Bologna-Prozess, den wir vor vielen Jahren europaweit eingeführt haben. Damit haben wir das ursprüngliche Lehramtsstudium verändert – aus meiner Sicht nicht zum Vorteil für Lehramtsstudierende. Jetzt wird gemeinsam studiert. Mit vielen zusammen, die nicht Lehrer werden wollen. Wir haben bereits eingeführt, dass es zu Beginn des Studiums eine Beratung gibt, damit die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer wissen, was sie erwartet.

Wir haben zu wenige Plätze für schulpraktische Übungen, was dazu führen kann, dass sich die Studienzeiten verlängern. Studierende, die im ländlichen Raum ihre Praktika absolvieren, unterstützen wir bei den Fahrtkosten, damit nicht alle nach Rostock oder Greifswald wollen, sondern gerne auch nach Boltenhagen oder Kalkhorst. Wir haben eine Zulage von 300 Euro im Monat für Referendare eingeführt, wenn sie an einer Schule im ländlichen Raum ihre Ausbildung fortsetzen.

Reicht das?

Wir wollen auch die Bürokratie an den Schulen abbauen: weniger Formulare. Wir brauchen nicht so viel Prosa, sondern mehr Zeit für die Schülerinnen und Schüler. Wir wollen vor allem zuhören. Wir reden mit allen Schulleiterinnen und Schulleitern, um zu erfahren, was wir verbessern können. Diese Kompetenzen binden wir ein – auch die der Elternvertreter. Wir machen Werkstattgespräche von der Pike auf.

Wir werden auch die Seiteneinsteigerausbildung verbessern. Denn eines ist klar: Wir brauchen sie auch in den kommenden Jahren.

Die beitragsfreie Kita ist eine Herzensangelegenheit der Ministerpräsidentin. 2022 läuft die Finanzierung durch den Bund aus. Ist das Projekt trotzdem finanzierbar?

Ja. Die kostenlose Kita bleibt. Es ist eine große finanzielle Entlastung für die Familien. Da sind wir uns in der Koalition einig: Es wird kein Zurückdrehen geben.

Eine Frage an die stellvertretende Ministerpräsidentin: Worauf führen Sie zurück, dass es besonders in der Wirtschaft Vorbehalte gegen eine Regierungsbeteiligung der Linken und die Meinung gibt, dass es dem Image des Landes schaden würde?

Diese Vorbehalte entbehren jeder Grundlage. Wir können selbstverständlich mit Geld umgehen. Die Linken waren es zusammen mit der SPD, die zum ersten Mal einen ausgeglichenen Haushalt in MV vorgelegt haben. Diese Koalition besitzt eine hohe Wirtschafts- und Tourismuskompetenz. Es muss niemand Angst haben, dass unter Rot-Rot der Untergang des Abendlandes droht. Der Aufschwung geht weiter.

Von Andreas Ebel