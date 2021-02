Rostock

Die Schule – geschlossen. Der Jugendclub ebenfalls. Sport im Verein? Treffen mit Freunden? Partys? Fehlanzeige. Keine Altersgruppe ist im Alltag so sehr von den Corona-Maßnahmen betroffen wie Kinder, Jugendliche, Heranwachsende.

Experten fordern kurz vor dem Kanzler-Gipfel am Mittwoch, dass es für sie Lockerungen geben muss – denn die Jüngsten leiden auch am meisten unter dem Lockdown, sagt die Greifswalder Professorin Dr. Eva-Lotta Brakemeier im OZ-Interview.

Frau Prof. Dr. Brakemeier, was macht der Lockdown, die Isolation von Freunden und Mitschülern, mit Kindern und jungen Menschen?

Der Lockdown belastet Kinder und junge Menschen im Vergleich mit den älteren Altersgruppen deutlicher. Das zeigen viele Studien, übrigens auch aus unterschiedlichen Ländern. Viele Dinge, die für ihre Entwicklung wichtig sind, sind derzeit nur eingeschränkt möglich. Sie vermissen Treffen mit den Freundinnen und Freunden, aber auch andere positive Ereignisse wie Schule, Sport und gemeinsames Musizieren sowie generell den strukturierten Alltag.

Meine Nichte ist 13 Jahre alt und ging vor der Pandemie vielen Hobbys nach. Jetzt sagt sie mir: „Jeder Tag ist irgendwie gleich und langweilig. Es gibt nichts mehr, worauf ich mich wirklich freuen kann. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich die Schule mal so sehr vermisse.“

Welche Probleme sehen Sie noch?

Schwierigkeiten beim Lernen und beim Distanzunterricht drücken bei einigen Kindern und Jugendlichen die Stimmung. Andere machen sich Sorgen um ihren Schulabschluss und wie es anschließend weitergehen kann.

Ein zunehmendes Problem für die Kinder und Jugendlichen ist sicherlich die Dauer der Pandemie, da insbesondere Kinder ein ganz anderes Zeitempfinden als Erwachsene haben. Beispielsweise hat mein sechs Jahre alter Neffe neulich seufzend gesagt: „Ich glaube, Corona dauert mein ganzes Leben“. Daher fällt es ihnen schwerer, sich vorzustellen, dass die Krise auch irgendwann vorbei sein wird.

Betrifft das alles nur die Allerjüngsten?

Nein, Jugendliche sind wahrscheinlich stärker betroffen als Kinder. Sie haben ja folgende Entwicklungsaufgaben zu meistern: Der Wechsel von der Schule ins Berufsleben, die Ablösung von der Primärfamilie, das Ausprobieren und Entdecken von eigenen neuen sozialen Beziehungen wie den ersten Freund oder die erste Partnerin oder den ersten Partner, mit Gleichaltrigen Grenzen auszutesten: Wenn Beziehungen fast ausschließlich digital gepflegt werden können, dann kann das die Jugendlichen in ihrer Entwicklung in der Tat beeinträchtigen.

Welche Folgen – auch langfristig – kann das haben?

Kinder und Jugendliche sind gefährdet, Depressionen und Angststörungen zu entwickeln. In jüngster Zeit berichten zudem Psychiater und Psychotherapeuten, dass Essstörungen in diesen Altersgruppen zunehmen. Dies mag daran liegen, dass die Beachtung und Bestätigung der Leistungen aus Schule, Sport, Musik wegfällt, was für ehrgeizige Kinder besonders wichtig ist. Möglicherweise übertragen sie den Ehrgeiz auf die Gewichtsabnahme.

Langfristige Folgen sind derzeit noch schwer abzuschätzen. Die bedeutsamste Rolle haben jedoch die engen Bezugspersonen, die insbesondere jetzt für ihre Kinder da sein und ihnen immer wieder Hoffnung vermitteln sollten.

Aber nicht alle Kinder leiden unter dem Lockdown, oder?

Nein, es gibt auch die widerstandskräftige Gruppe, die gut durch die Krise kommt. Das dürften laut Studien 30 bis 40 Prozent sein.

Zudem scheint es eine Gruppe zu geben, die zunehmend erschöpft, verunsichert und gefährdet ist, ernsthafte psychische Probleme zu entwickeln. Für sie sind stabile Beziehungen und Hilfe-zur-Selbsthilfe-Angebote besonders wichtig.

Und dann gibt es sicherlich eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen, um die wir uns als Gesellschaft dringend kümmern müssen. Das sind diejenigen, die bereits vor der Krise psychisch verletzlich waren oder auch sozial zu den Benachteiligten zählen, weil sie beispielsweise in Armut aufwachsen oder Behinderungen haben. Dieser Gruppe muss dringend konkret geholfen werden, damit die Ungleichheit bezüglich der Bildung, aber auch der Bindung nicht noch weiter steigt. Hier gilt es vor allem, der häuslichen Gewalt und Vernachlässigung vorzubeugen!

Also macht der Lockdown Kinder krank?

Diese einfache Frage würde ich so pauschal mit „Nein“ beantworten. Psychische Belastungen sind ja nicht gleichzusetzen mit psychischen Störungen. Nicht alle, die sich belastet fühlen, reagieren mit einer Depression, Angst- oder Essstörung. Zum Glück sind gerade Kinder ja extrem anpassungsfähig und werden sich nach Ende der Kontaktbeschränkungen auch schnell wieder an die Normalität gewöhnen. Die Kinder und Jugendlichen werden diese dann wahrscheinlich viel mehr wertschätzen und möglicherweise reifer aus der Krise hinausgehen.

Sie sprachen es bereits an: Auch junge Erwachsene – Studierende und Azubis etwa – sind betroffen. Und zwar in einer Phase, in der das Kennenlernen ja im Fokus des Lebens steht. Was bedeutet das für diese Altersgruppe?

Genau, die jungen Erwachsenen sind wahrscheinlich gemeinsam mit den Jugendlichen am stärksten betroffen. Sie befinden sich in einer Phase, die generell durch einen psychosozialen Umbruch mit instabilen Lebens-, Bildungs- und Arbeitsverhältnissen gekennzeichnet ist. Die Kontaktbeschränkungen wirken sich bei ihnen besonders gravierend auf das soziale Leben aus, wie die Partnersuche und den Aufbau eines sozialen Netzwerkes. Es fehlen zum Beispiel Kulturveranstaltungen. Einige meiner Studierenden sind vorübergehend wieder bei den Eltern eingezogen, was Rollenkonflikte bedingen kann.

Gibt es zu der Lage Untersuchungen in MV?

Um herauszufinden, wie es unseren Studierenden an der Universität Greifswald psychisch ergeht, hat mein Team eine Umfrage zu den erlebten Belastungen und Einschränkungen durchgeführt, an der immerhin 1127 Studierende aller Fächer teilgenommen haben. Als Fazit können wir festhalten, dass die Studierenden während der Covid-19-Pandemie Einschränkungen im sozialen und studentischen Alltag sowie eine erhöhte Stressbelastung erleben. Die Auswertung lässt auf eine milde bis mittelgradige Depressions- und Angstsymptomatik sowie auf ein Einsamkeitserleben und Schlafstörungen schließen. Besonders besorgniserregend finde ich das Ergebnis, dass ein Fünftel bereits den Wunsch nach einer psychotherapeutischen Behandlung angibt.

Es ist unter diesen Umständen für jungen Menschen überhaupt möglich, daheim und allein zu lernen?

Ja, das ist möglich und viele Studierende machen es auch sehr gut. Ich habe vergangene Woche über 40 mündliche Prüfungen digital abgenommen und war von der Leistung der allermeisten zu Prüfenden beeindruckt. Es scheint so, dass sich einige vielleicht sogar gezielter auf das Studium und die Prüfungen konzentrieren können. Es gibt jedoch auch hier eine Gruppe, der das digitale Studium und das Lernen daheim viel schwerer fällt, die zu Prokrastination und Prüfungsängsten neigen.

Haben Sie einen konkreten Rat an die Entscheider in der Politik?

Ja, den habe ich: Politiker mögen Kinder und Jugendliche als Erstes bei den Lockerungen berücksichtigen – also Kitas und Schulen schrittweise öffnen. Sie sollten vielfältige Strategien – Wechselunterricht, Impfungen von Lehrern, Schnelltests – nutzen, um wieder mehr Präsenzkontakte sowie Freizeitmöglichkeiten zu ermöglichen. Vor allem Sport und Bewegung sind jetzt wichtig – im beginnenden Frühling ist das bald draußen ja auch wieder möglich.

Um auch den jungen, psychisch belasteten Menschen zu helfen, sollten niederschwellige kurze Präventions- und Interventionsangebote finanziell gefördert werden. Mein Team und ich haben gerade einen Antrag an Gesundheitsminister Harry Glawe gestellt, in dem wir um finanzielle Unterstützung für eine online-basierte begleitete Selbsthilfe bitten. Dadurch wollen wir den vielen Menschen, die sich an unsere psychotherapeutische Ambulanz wenden und nach der Corona-Sprechstunde auf unserer immer länger werdenden Warteliste landen, ein fundiertes, effektives und kosteneffizientes psychotherapeutisches Angebot ermöglichen.

Von Andreas Meyer