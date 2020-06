Rostock

Schwere Vorwürfe aus der Wissenschaft: Die Landesregierung habe bei der Bekämpfung der Corona-Krise völlig überzogen und vielen Menschen unnötig Angst gemacht, kritisieren Prof. Hans-Jürgen Thiesen und Prof. Michael Glocker, Immunologen an der Universität Rostock. Das ganze Interview:

OZ: Wie beurteilen Sie derzeit den Weg Mecklenburg-Vorpommerns durch die Corona-Krise?

Glocker: Es war richtig und wichtig, den Lockdown zu machen, trotz der sehr geringen Infektionszahlen. Bei der Lockerung muss man aber einen anderen Weg gehen. Es muss jetzt gezielt geguckt werden, welche Situation jeweils lokal vor Ort besteht. Dafür müssen gezielte Maßnahmen gefunden werden.

Was lief bisher gut, was nicht so? Beispiele: 60-Prozent-Auslastung in Hotels, Masken in Bussen – ist das alles richtig?

Glocker: Alles über einen Kamm zu scheren, ist schwierig. Man muss stattdessen die Situation vor Ort betrachten. Aus dem Fall, wo ein Kirchenmitarbeiter viele Menschen beim Gottesdienst angesteckt hat, müsste man zum Beispiel schließen: Diejenigen Seelsorger, die Menschen in Krankenhäusern besuchen, dürfen keine Gottesdienste abhalten.

Kann man das Problem Corona überhaupt politisch vorgegeben kontrollieren?

Glocker: Die Verbreitungsgefahr zu reduzieren, liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen. Man muss den Menschen sagen: Damit so etwas nicht passiert, müsst ihr Hygiene und Abstand befolgen. Oder: Ihr müsst FFP2-Masken tragen, wenn ihr da hinwollt, wo viele Menschen sich treffen.

Was sollte jeder Mensch tun, der verantwortungsbewusst mit Corona umgeht?

Thiesen: Wir wissen jetzt, wie sich so ein Virus verhält. Dieses Virus ist sehr hoch kontagiös, also ansteckend. Man weiß jetzt, dass das Virus weitergegeben wird, bevor man Symptome hat, und dass Leute, die keine Symptome haben, dieses Virus verbreiten. Es wird durch Tröpfcheninfektion und Aerosole verbreitet. Schmierinfektion spielt eigentlich keine Rolle.

Corona mutiert nicht. Die Angstmacherei mit der zweiten Welle ist wissenschaftlich nicht nachvollziehbar. Wenn wir das Wissen von jetzt anwenden, ist eine zweite Welle eigentlich unmöglich.

Wichtig ist, dass die Verantwortung bei den Gesundheitsämtern vor Ort liegt. Die Politik hat die Aufgabe, die Gesundheitsämter so auszustatten, dass sie ihrer Pflicht nachkommen können.

Wie beurteilen Sie die Entscheidungen der Landesregierung bis heute?

Thiesen: Diese Entscheidungen müsste man analysieren, die Grundlagen sind aber leider nicht kommuniziert worden. Es liegen keine Gutachten vor, man weiß nicht, auf Grundlage welches Wissens Entscheidungen getroffen werden. Fachleute, die sich wissenschaftlich auskennen, wurden bisher nicht gehört.

Es gab Kritik, dass die Regierung durch Prof. Reisinger einseitig beraten sei. Die Regierung wiederum verwies auf viele Experten, die aber kaum benannt worden sind.

Thiesen: Ich habe mehrfach E-Mails geschrieben und einen Dogmenwechsel gefordert. Das betraf Kitas, Schulen oder Altersheime. Keine Reaktion.

Nochmal zurück: Wie bewerten Sie die Entscheidungen der Landesregierung?

Thiesen: Bis Mitte April war alles vollständig richtig, danach nicht mehr. MV hätte wegen der geringen Infektionszahlen einen Sonderweg gehen können, als Modellregion für ganz Deutschland. Mit besserer Beratung. Da die Grenzen zu waren, hätte man in MV eventuell gar nichts machen müssen, außer Maskenpflicht und Abstandsregeln.

Glocker: Ich habe es als Solidarität mit anderen Bundesländern verstanden. Das war ein wichtiges Signal an die Bevölkerung.

Was hätte man anders machen müssen?

Glocker: Man hätte zum Beispiel das Personal in Altersheimen mit adäquater Schutzausrüstung ausstatten müssen.

Thiesen: Die Corona-App sollte man unbedingt einführen. Jeder, der seine Kontakte der letzten 14 Tage dokumentiert und immer mit den gleichen Leuten zusammenkommt, ist nicht besonders gefährdet. Die Durchseuchung ist nicht gegeben. Gefahr besteht durch Leute, die Publikumsverkehr haben, besonders von außen.

Muss man also den ganzen Tourismus kleinhalten?

Thiesen: Überhaupt nicht. Man muss es nur richtig machen. 100 Prozent Öffnung der Hotels und Schutzmasken, wenn es notwendig ist. Wenn Infektionen in einer Region sind, müssen Leute, die Kontakt haben könnten, FFP2-Masken tragen. Man muss Notfallpläne und Hygienekonzepte haben. Und die müssen nicht von Frau Schwesig erstellt werden, sondern lokal zwischen Hotel und Gesundheitsamt. Grundsatz: Jeder ist für sich selbst und andere verantwortlich.

Was machen Sie, wenn sich Menschen nicht daran halten?

Thiesen: Das Problem ist: Die Menschen sind verunsichert, weil sie nicht richtig informiert werden.

Glocker: Wenn man die Leute von oben herab behandelt, erreicht man sie nicht. So kann man auch die Infektionsgeschehen nicht in den Griff kriegen, weil jeder seine Verantwortung erkennen und übernehmen muss.

Thema Schulen. Andere Länder öffnen komplett, MV nicht. Was ist richtig?

Thiesen: Wenn im Umkreis von 25 Kilometern um eine Schule im ländlichen Bereich niemand infiziert ist, hätte man immer Regelbetrieb machen können. Wenn Infektionen auftreten, muss man angemessen und gezielt reagieren.

Ist es richtig, 34 Prozent der Lehrer zur Corona-Risiko-Gruppe zu erklären?

Thiesen: Nein. Das ist der Unkenntnis und Angst geschuldet. Ich habe eine Studie in Vorbereitung, mit deren Hilfe dieses Risiko bestimmt werden könnte. Seit drei Wochen weigert sich die Landesregierung, das Konzept zu prüfen beziehungsweise zu integrieren. Die große Frage ist: Wann entscheidet sich, ob jemand eine schwere oder leichte Erkrankung durchmacht. Lässt sich das individuelle Risiko vorher bestimmen? Die Frage könnte hier deutschlandweit gelöst werden.

Glocker: Es muss eine Studie durchgeführt werden, und dafür sind die Mittel derzeit nicht freigegeben.

Am Dienstag wird die Landesregierung Corona-Regeln erneut auf den Prüfstand stellen. Was muss passieren?

Thiesen: Ganz wichtig ist: Kitas, Schulen, Universitäten auf – unter Einhaltung lokal angepasster Hygieneauflagen. Dazu sollte man Pilotprojekte mit Begleitforschung nutzen.

Sollten die Kontaktregeln bleiben?

Thiesen: Ansteckungen gibt es da, wo Leute sind, die normalerweise nicht zusammentreffen. Familienfeiern, zu denen Mitglieder aus der ganzen Welt anreisen, sind sehr gefährlich. Jeder, der Publikumsverkehr mit Unbekannten hat, sollte sich eine FFP2-Maske besorgen und dann nutzen, wenn eine Infektion möglich ist. Im Nahverkehr halte ich es für unbedingt erforderlich, dass weiterhin Masken getragen werden.

Thema Hotels: Durch die 60-Prozent-Regelung wird die Infektionsgefahr sogar noch erhöht. Denn die Gäste machen jetzt Hotel-Hopping, weil Häuser freie Kapazitäten für zwei, drei Tage haben. Das ist schlimm. Hätte man eine 7-Tage-Belegung gemacht mit Bettenwechsel für alle am Sonnabend, wäre es besser gewesen.

Sie sagten vorhin: Es werde keine zweite Welle geben, wenn sich alle an die Regeln halten. Aber viele Menschen tun das nicht.

Glocker: Die Menschen müssen wissen, wie sie sich vor der Ansteckung schützen. Die Landesregierung muss dafür sorgen, dass die Regeln so klar kommuniziert werden, dass diese verstanden und auch eingehalten werde. Heißt: FFP2-Masken in ausreichender Menge, auch für Seelsorger, Lehrer und Pfleger. Regeln müssen so sein, dass man sie einhalten kann.

Thiesen: Man kann Unterricht auch mit Masken machen. Wir haben es getan. Auch Konzerte oder Theater wären mit FFP2-Maske erlebbar. Für Schulen: Lehrer brauchen nur die Eltern bitten, anzurufen, wenn sie jemanden kennen, der infiziert sein könnte. Dann kann man die Schüler prophylaktisch zu Hause lassen.

Das wird kaum passieren. Menschen haben Angst, als Kontaktperson bekannt zu werden.

Thiesen: Die Angst muss man ihnen nehmen. 80 Prozent der Menschen haben nichts zu befürchten, laut Prof. Streeck aus Bonn sogar 91 Prozent. Die anderen neun Prozent muss man identifizieren. Und: Wir müssen klären, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist. Angst bekämpft man durch Rationalität. Jeder muss wissen, wie hoch seine persönliche Gefahr ist. Viele alte Leute verstehen das alles nicht, verbarrikadieren sich, obwohl sie gar nicht mit Infizierten in Kontakt kommen.

Von Frank Pubantz