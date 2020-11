Rostock

Vom Aktien-Analysten in London über den Vorstandsvorsitz der Immobiliengesellschaft TAG bis zum Retter des Fußballvereins Hansa Rostock – Unternehmer Rolf Elgeti hat sich in seiner Karriere immer wieder neu erfunden. Neben seinen vielen Unternehmensbeteiligungen unterstützt der 44-Jährige nach eigenen Angaben außerdem mit seiner Investmentgesellschaft Obotritia Capital aktuell 62 junge Unternehmen mit rund 350 Millionen Euro auf ihrem Weg zum Erfolg.

Wie hilfreich es sein kann, als Gründer einen erfahrenen Mentor an der Seite zu haben, darüber hat Rolf Elgeti vorab mit der OSTSEE-ZEITUNG gesprochen.

Hatten Sie selbst beim Start Ihrer Karriere einen Mentor?

Ja und nein. Ich hatte keinen Mentoren direkt an meiner Seite, aber mein erster Chef war ein sehr guter Lehrer.

Wie haben Sie dann trotzdem den Sprung aus dem kleinen Broderstorf heraus in die große Finanzwelt Londons geschafft?

Harte Arbeit, Glück und Mut waren meine Erfolgsfaktoren. Ohne harte Arbeit geht gar nichts, da muss man sich keine Illusion machen. Ich glaube, dass man sich so Chancen und Glück erarbeitet. Dann braucht man den Mut und die Konsequenz, diese dann auch zu nutzen. Wissend, dass das auch mal schiefgehen kann.

Senkrechtstarter aus Broderstorf Rolf Elgeti (44) hat eine bemerkenswerte Karriere hinter sich. Aufgewachsen in Broderstorf fing er nach dem Schulbesuch in Rostock und dem Studium in Mannheim und Paris schon mit Anfang 20 bei der Schweizer Großbank UBS in London an, ging später zur Commerzbank und der niederländischen ABN Amro. 2004 wurde er unter anderem vom Branchendienst Thomson Extel Survey zum „besten Aktienstrategen Europas" gekürt. Nach dem Wechsel aus der Finanz- in die Immobilienbranche stand er von 2009 bis 2014 an der Spitze der TAG Immobilien AG in Hamburg, heute sitzt er dort noch im Aufsichtsrat. Der Unternehmer, der in Potsdam lebt, besitzt mehrere Firmen, darunter die Investmentgesellschaft Obotritia Capital und die auf Einkaufszentren spezialisierte Immobiliengesellschaft Deutsche Konsum Reit-AG, die auch in Mecklenburg-Vorpommern aktiv ist. 2015 rettete er zudem den Fußballverein Hansa Rostock vor der Pleite. Auch investiert er seit Jahren in Start-ups. Elgetis Portfolio umfasst nach eigenen Angaben aktuell 62 Jungunternehmen, in die er rund 350 Millionen Euro investiert hat.

Jungunternehmer müssen also auf ihrem Weg zum Erfolg auch Risiken eingehen.

Scheitern ist ein Stigma, das dazu führt, dass wir als Gesellschaft zu risikoavers sind. Ich möchte aber betonen: Etwas versucht zu haben und dabei zu scheitern ist besser, als es gar nicht versucht zu haben. Ohne Scheitern geht’s nicht, das gehört dazu. Auch wenn es albern klingt: Das ist nicht schlimm, man muss nur wieder aufstehen und weitermachen und beim nächsten Mal aus den Fehlern lernen.

Trotz Ihres Erfolgs als Analyst bei mehreren Banken in London entschieden Sie sich 2007, einen neuen Weg zu gehen und schafften es so an die Spitze der TAG Immobilien, das Sie von einem überschuldeten Unternehmen zu einem der größten Immobilienkonzerne Deutschlands führten. Wie kam es dazu?

Aus London heraus hatte ich mich schon mit deutschen Immobilien beschäftigt und meine erste Firma dazu aufgebaut. Aus den ersten Erfolgen heraus konnte ich Kontakte knüpfen, die mich dann auch an die TAG geführt haben. Die Bestellung in den Vorstand war völlig ungeplant, das war Stiefelglück. Ich hab’s dann einfach gemacht.

Ist das auch ein Tipp, den Sie an Gründer weitergeben: Einfach machen?

Für mich ist der richtige Weg: Erst nachdenken, aber dann auch machen. Wenn ich zu viel nachdenke, aber nicht ins Handeln komme, habe ich nichts gekonnt. Aber wenn ich einfach drauflos starte, dann hat das nichts mit Mut, sondern mit Leichtsinn zu tun. Die Kunst – meines Erachtens nach – für erfolgreiche Unternehmen besteht darin, dass man sinnvoll analysiert und das frei von Vorurteilen und anderen Meinungen einfach umsetzt. Dann hat man eine sehr gute Chance.

Ihr Portfolio der Investmentgesellschaft Obotritia Capital umfasst derzeit 62 Start-ups. Was sind das für Firmen und wie behält man da noch den Überblick?

Wir haben ein paar Lieblingsthemen: Grüne Technologien, Nachhaltigkeitstechnologien, Medizintechnik zum Beispiel, aber auch Start-ups, die Finanzprobleme oder immobiliennahe Probleme lösen, gehören zu unseren Sektoren. Unser Team ist im regen Austausch mit den Unternehmen. Da gibt es eine Spannbreite von denen, in die wir „nur“ investieren, bei denen es schon so ganz gut läuft, bis hin zu denen, die wir in sehr enger Manndeckung haben. Dafür gibt es gute und schlechte Gründe. Entweder helfen wir, Probleme zu lösen oder bestehende Chancen noch größer zu machen.

Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft hart. Wie gehen Sie und die Start-ups damit um?

An der Krise kommt keiner vorbei. Wir sind gerade dabei, in die größte Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg reinzurutschen, und das erwischt jeden. Wir haben Unternehmer dabei, die sich sehr gut gewappnet haben, es gibt Leute, die es sogar schaffen, Chancen aus der Krise zu entwickeln, aber auch die, die es schlicht nicht hinkriegen. Wobei es auch Branchen, Nischen und Produkte gibt, die durch die Krise schlichtweg ausgeschaltet werden. Wenn der Markt für ein Jahr nicht stattfindet, kann das für ein neues Unternehmen, das sowieso schon einen geringen Cash-Flow hat, tödlich sein. Das ist nicht immer lösbar.

Kann man in dieser Situation überhaupt etwas raten?

In der Start-up-Branche ist die Wahrscheinlichkeit zu scheitern größer, als Erfolg zu haben – und in so einer Krise wird es nicht besser. Das Wichtigste ist, es zu überleben. Dafür muss man seine Kostenstruktur anpassen. Ich muss meine Ideen, meine Produkte, meine Erfindungen, meine Patente retten und dafür sorgen, dass sie nicht irrelevant werden. Im Zweifel muss ich bereit sein, Businesspläne ein bis zwei Jahre nach hinten zu verschieben.

Was wollen Sie den Gründern und Jungunternehmern zum Start des Programms „Matching Mentors“ in Ihrer Keynote mitgeben?

Ich werde über die Entwicklungen und Trends bei unseren Start-ups und der Venture-Capital-Szene gerade jetzt in der Krise sprechen. Wie komme ich liquiditätsmäßig durch die Krise? Was muss ich anpassen, was eher nicht? Welche Prioritäten muss ich setzen? Was bedeutet das für meine Vermarktungszyklen? Wie kann ich damit umgehen, dass die Produkte später verkauft werden? Was bedeuten die Cash-Flow-Ausfälle? Welche Chancen ergeben sich aber auch?

Bei solchen Fragen ist es sinnvoll, einen dauerhaften Ansprechpartner zu haben.

Es gibt mehrere Aspekte, wie eine Mentorenschaft helfen kann. Das eine ist, dass es vielen Gründern an kaufmännischer Erfahrung fehlt. Da kann jeder Mentor mit einfachstem Handwerkzeug helfen. Beispielsweise ein Physikstudent hat das natürlich nie gelernt. Ich denke da an Buchführung, Steuer- oder Rechtsthemen. Das Zweite ist, die Mentoren haben Erfahrung bei der Führung von Teams. Damit tun sich viele Start-ups schwer. Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie handele ich in Stresssituationen? Wie baue ich ein Team auf und wie strukturiere ich es im Zweifel um? Das Dritte ist die erwachsenere Sicht von außen auf den Markt. Eine Idee ist ja noch kein Produkt. Wie wird es das aber, wie kann ich es verkaufen und wer ist überhaupt bereit, dafür zu zahlen, welche Konkurrenten gibt es? Bei der 10 000-Meter-Sicht auf Märkte, die man meist als Gründer nicht hat, kann ein Mentor sehr viel helfen.

Sehen Sie denn das Potenzial für Mecklenburg-Vorpommern, in der Start-up-Branche mehr Beachtung zu finden? Eine aktuelle Studie bescheinigt Rostock, sich bis 2030 zu einer der Hochburgen für Start-ups entwickeln zu können.

Ich bin auch Lokalpatriot und hätte nichts dagegen, wenn Hansa von der dritten in die zweite Liga aufsteigt, aber ich träume nicht von der Champions League. Ich glaube, ein bisschen muss man das hier auch so sehen. Es gibt viele Punkte, die für die Start-up-Szene in Rostock sprechen: die sehr gute Universität mit der Möglichkeit auszugründen, eine gute Infrastruktur und es gibt Büroräume. Wenn ich aber eine Start-up-Szene wie in Berlin, München, Stockholm, Tel Aviv oder London habe, dann habe ich zehntausende Talente, von denen ich zehren kann. Diesen Pool kann es rein rechnerisch in Rostock gar nicht geben.

Von Ann-Christin Schneider