Rostock

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag unter dem Niveau von vor einer Woche gelegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete 206 Neuinfektionen nach 233 am Dienstag vergangener Woche.

An oder mit dem Virus gestorben sind neun weitere Menschen, so dass sich die Gesamtzahl der Todesopfer seit Beginn der Pandemie im vergangenen Frühjahr auf 714 erhöhte. In Krankenhäusern werden demnach aktuell 287 Covid-Patienten behandelt, sechs weniger als am Vortag. Auf Intensivstationen liegen demnach 49 Patienten.

Wieder die meisten Fälle in Vorpommern-Greifswald

Die meisten Neuinfektionen gab es im Landkreis Vorpommern-Greifswald (45 Fälle), gefolgt von Ludwigslust-Parchim (38), Landkreis Rostock (35), Nordwestmecklenburg (34) und der Mecklenburgischen Seenplatte (31). In Schwerin gab es zwölf Fälle, in Rostock sechs und in Vorpommern-Rügen fünf.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche – sank demnach um 2,6 auf 64,4. Im Landkreis Vorpommern-Greifswald lag der Wert landesweit am höchsten, aber mit 149,0 knapp unter dem für Hochrisikogebiete maßgeblichen Wert von 150. Am niedrigsten war der Wert im Nachbarkreis Vorpommern-Rügen mit 17,8. Unter der Marke von 50 lagen außerdem die Stadt Rostock (24,9) und der Landkreis Rostock (46,3).

Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land liegt nun bei 23 711, als genesen gelten 20 769 Menschen. Damit sind derzeit 2228 aktiv mit dem Virus infiziert.

Von OZ und dpa