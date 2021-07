In ganz Deutschland steigt wieder die Zahl der Corona-Neuinfektionen. Auch in MV geht die Inzidenz wieder leicht nach oben. Noch sind zwar alle Landkreise und kreisfreien Städte in der risikogewichteten Einstufung grün. Sollte sich dies allerdings ändern, greifen wieder Maßnahmen der Landesregierung. Was dann gilt.