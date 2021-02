Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Sonntag mehr neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden als am gleichen Tag der Vorwoche. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) gab am Nachmittag bekannt, dass es 77 positive Tests auf Sars-Cov-2 gegeben hat. Das sind 13 mehr als am vergangenen Sonntag. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Land steigt leicht um 0,8 auf 67,5.

Ursache für den Anstieg ist vor allem die Corona-Lage im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Hier wurden allein 46 der 77 neuen Fälle gezählt. Die Inzidenz liegt hier weiter über 150, damit bleibt der Kreis Corona-Hochrisikogebiet. Der Wert sank am Sonntag leicht um 0,4 auf 158,3. Für Lockerungen muss er aber längere Zeit unter der Schwelle sein. Mehr dazu hier: Hoffnung auf Schulöffnung: Wie lange muss die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald unter 150 sein?

Kaum Infektionsgeschehen außerhalb von Vorpommern-Greifswald

Kaum neue Infektionen wurden aus den anderen Regionen von MV gemeldet: Die Stadt Rostock hatte zehn Fälle, Vorpommern-Rügen und Nordwestmecklenburg je sechs, der Landkreis Rostock fünf, die Mecklenburgische Seenplatte drei und Ludwigslust-Parchim einen. Keine Neuinfektionen meldete die Stadt Schwerin. Auch die Inzidenzwerte haben sich in diesen Regionen kaum verändert. Der Landkreis Rostock, der am Samstag über die Lockerungs-Marke von 35 Infektionen je 100 000 Einwohner in einer Woche gerutscht war, liegt jetzt bei 43,6.

Im Landkreis Nordwestmecklenburg ist eine Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, im Landkreis Ludwigslust-Parchim gab es zwei Todesfälle. Die Gesamtzahl der Toten liegt jetzt seit Beginn der Pandemie bei 692.

Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge sind aktuell in MV 2218 Menschen infiziert, das sind 44 mehr als am Samstag. 297 müssen im Krankenhaus behandelt werden (-12), 48 davon auf einer Intensivstation (unverändert).

