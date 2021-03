Greifswald

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist am Sonntag der Inzidenzwert wieder in die Höhe geschnellt und liegt jetzt mit 99,7 knapp unter der 100er Marke. Damit klingeln bei Verwaltung und natürlich auch in der Wirtschaft und der übrigen Bevölkerung die Alarmglocken, weil über einer Inzidenz von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen bestimmte Corona-Lockerungen nicht mehr greifen. Dazu zählt beispielsweise der Wechselunterricht für die Klassen 5 bis 9.

Ob am Montag die 100er Inzidenz überschritten wird, muss abgewartet werden. Denn in Vorpommern-Greifswald arbeitet – im Gegensatz zu anderen Kreisen – die Kontaktnachverfolgung auch am Wochenende mit Vollbesetzung auf Hochtouren. So wurden am Sonntag im Kreis 38 neue Coronafälle gemeldet. Das sind fast doppelt so viele wie am vergangenen Sonntag, wo es 20 neue Fälle waren.

Krisenstab des Kreises berät am Montag

Die 38 neuen Fälle sind laut Kreisverwaltung nicht auf einen einzelnen großen Ausbruch in einer Einrichtung im Kreis zurückzuführen, sondern bilden sogenanntes diffuses Geschehen auf einer Fläche ab, die größer als das Saarland ist. Das heißt, dass es meist Einzelfälle sind bzw. manchmal zwei Fälle innerhalb einer Familie gab.

Der Krisenstab des Landkreises will am Montag während der täglichen Zusammenkunft darüber sprechen, was zu veranlassen ist, wenn am Montagnachmittag die Inzidenz in Vorpommern-Greifswald die 100er Marke überspringen sollte.

Von Cornelia Meerkatz