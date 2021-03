Corona-Krise - Inzidenz in Vorpommern-Rügen nah an der 50: Was passiert über diesem Wert?

Wie schnell sich die Sieben-Tage-Inzidenz ändern kann, ist derzeit im Landkreis Vorpommern-Rügen zu sehen. Dort nähert sich der Wert aufgrund von zwei größeren Corona-Ausbrüchen aktuell der kritischen 50er-Marke. Gesundheitsamt-Chef Jörg Heusler erklärt, was passiert, wenn diese überschritten wird.