Die positive Entwicklung der Corona-Zahlen in MV scheint gestoppt: Nachdem die Inzidenzwerte in den letzten Wochen gesunken waren, steigen sie jetzt teilweise sogar wieder. Gleichzeitig stimmt das Fortschreiten der Impfkampagne optimistisch. Und die Wiederaufnahme des Regelunterrichts für die unteren Schulklassen in dieser Woche und die weitere Öffnung der Kitas bringen ein Stück Normalität zurück. MV bewegt sich in der Pandemie zwischen Hoffen und Bangen.

Im Bundesvergleich hat sich MV vom Musterschüler zum Sorgenkind entwickelt: Vor einigen Wochen hatte der Nordosten noch mit die niedrigste Inzidenz aller Bundesländer, jetzt ist er nur noch auf den hinteren Plätzen. Am Freitag, dem letzten Tag mit verlässlichen Zahlen, lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 67,3 je 100 000 Einwohner, 2,4 Punkte höher als am Vortag. Das bedeutete in der Länderreihenfolge Platz 12 von 16. Der Bundesschnitt lag bei 56,8.

Immer noch ein Hotspot

Mit Vorpommern-Greifswald weist MV auch immer noch einen Hotspot mit einer Inzidenz über 150 auf. Und die Hansestadt Rostock, deren Oberbürgermeister für seine effektive Corona-Politik gefeiert wird, zählt im Bundesvergleich gar nicht mehr zu den Spitzenreitern bei der Corona-Bekämpfung. Hier lag der Wert am Freitag wieder bei 25,8, nachdem er zwischenzeitlich deutlich unter die 20er Marke gedrückt werden konnte. Zum Vergleich: Im fränkischen Schweinfurt betrug der Inzidenzwert am Freitag 7,5. Allerdings steigt er inzwischen auch dort wieder, wie in ganz Bayern.

Kommentar: Schwierige Abwägung: Der Lockdown macht krank – Corona aber auch

Auf der Haben-Seite steht dagegen das Impfen: MV liegt mit einer Impfquote von 4,3 Prozent bei den Erstgeimpften und 2,7 Prozent bei den Zweitimpfungen in Deutschland immer noch mit an der Spitze. Der Durchschnitt aller Länder liegt bei 3,8 Prozent bei der Erst- und 2,0 bei der Zweitimpfung.

Wie hilfreich dieser Vorsprung noch sein könnte, zeigen Zahlen aus Israel: Demnach verhindert der Impfstoff von Biontech nach der zweiten Impfung zu rund 99 Prozent schwere Krankheitsverläufe oder Todesfälle. Die Impfkampagne in Israel ist im Vergleich zu anderen Ländern sehr weit fortgeschritten. Das Land mit seinen 9,3 Millionen Einwohnern gilt als Vorreiter. Die Regierung will bis Ende März allen Bewohnern des Landes, die älter als 16 Jahre sind, eine Impfung anbieten.

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will in MV Grundschullehrer und Kita-Erzieherinnen früher impfen lassen. „Sie könnten nach der aktuellen Impfverordnung voraussichtlich erst im Sommer geimpft werden. Hier wollen wir eine entsprechende Änderung erzielen, sodass sie vorgezogen werden.“

Ein Grund sei, dass kleinere Kinder nur bedingt dazu gebracht werden könnten, sich an die Abstands- und Hygieneregeln halten. Das Vorziehen der Impfungen ist am Montag Thema bei der Gesundheitsministerkonferenz.

Der hochschulpolitische Sprecher der CDU-Fraktion im Schweriner Landtag, Daniel Peters, fordert nun auch eine Öffnungsperspektive für die Hochschulen des Landes: „Meine Fraktion schlägt vor, ab dem kommenden Sommersemester unter strengen Abstands- und Hygienevorschriften Seminare und Übungen wieder in Präsenz stattfinden zu lassen.“ Vorlesungen sollten weiterhin digital oder in teilweiser Präsenz angeboten werden.

