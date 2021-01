Rostock

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Donnerstag 333 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 148 Fälle weniger als am Mittwoch und 175 mehr als an Silvester vor einer Woche. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock (Stand: 17.32 Uhr) weiter mitteilte, stieg die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen im Vergleich zum Mittwoch von 103,3 auf 108,4. Vor einer Woche hatte dieser sogenannte Inzidenzwert bei 90,2 gelegen.

Umfrage: Halten Sie die 15-Kilometer-Ausgangsbeschränkung für eine sinnvolle Maßnahme im Kampf gegen das Coronavirus in MV?

Anzeige

Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist mit einer Inzidenz von 220,9 den höchsten Wert im Land auf und hat damit die kritische Marke von 200 überschritten, damit gilt die Region als Hochrisikogebiet. 90 Neuinfektionen kamen am Donnerstag an der Seenplatte hinzu.

Lesen Sie auch: 15-Kilometer-Radius: Interaktive Karte zeigt, wo die Menschen in MV noch hindürften

Die Gesamtzahl der Corona-Toten gab das Lagus am Donnerstag mit 226 an, 11 mehr als am Mittwoch. Insgesamt haben sich den Behördenangaben zufolge seit Ausbruch der Pandemie in MV 14 039 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen gelten nach RKI-Schätzungen 10 705 als genesen.

In den Krankenhäusern im Nordosten wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde mit Stand Donnerstag 310 Corona-Patienten behandelt, das sind 5 weniger als am Mittwoch. Auf Intensivstationen lagen 85 Corona-Patienten, zwei weniger als am Vortag.

Von OZ