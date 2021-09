Stundenlange Irrfahrt - 92-Jähriger will zur Einschulung von Enkelin in Hessen – und landet in Rostock

Ein Rentner (92) aus dem hessischen Bad Hersfeld ist am Donnerstag nach einer stundenlangen Irrfahrt mit dem Auto in Rostock aufgetaucht. Sein Sohn hatte ihn am Nachmittag vermisst gemeldet, weil er nicht bei der Einschulung seiner Enkelin in Nidderau im Main-Kinzig-Kreis aufgetaucht war.