Rostock

Glatteisregen und Schneematsch: Jetzt wird es noch einmal richtig gefährlich in Mecklenburg-Vorpommern. „Wir werden in der Nacht zu Dienstag Glatteis im Land haben, vor allem im Westen von MV“, erklärt Diplom-Meteorologe Uwe Ulbrich von der NDR-Wetterstation Hiddensee.

Vorsicht: Trockene und glatte Stellen wechseln sich schnell ab

Der Grund dafür sei, dass in höheren Schichten milde Luft aktiv ist, von dort fällt dann Regen auf den gefrorenen Boden. Man sollte auf Straßen und Gehwegen unbedingt aufpassen. Denn: „Auf engstem Raum können große Temperaturunterschiede auftreten: An einer höher gelegenen Stelle ist die Straße trocken, in einer tieferen Lage jedoch könne sofort Glätte folgen“, sagt Ulbrich.

Das kräftige Islandtief „Xanthos“ drängt die Frostluft allmählich nach Osten ab und bringt zunehmend mildere Atlantikluft nach Deutschland. Dazu gibt es am Montag im Westen, später in der Mitte, nachts und am Dienstag auch im Osten bei Übergang von Schneefall zu Regen akute Glatteisgefahr.

Am Dienstag und Mittwoch wird es sehr frostig

Am Dienstag könne es im Osten von MV örtlich Glatteis geben. Auch in der Nacht zum Mittwoch werde es noch einmal frostig. Am Mittwoch jedoch würden die Temperaturen ansteigen, an der Elbe bis zu acht Grad Celsius, in Vorpommern bis zu drei Grad Celsius. „Und dann ist die Glatteisgefahr vorbei, denn es wird milder: tagsüber sechs bis acht Grad Celsius, in der Nacht drei Grad Celsius“, sagt Ulbrich voraus.

Auf Bodden- und Binnengewässern bleibt das Eis trügerisch

Gefährlich bleibt es auf jeden Fall bis auf weiteres auf den Bodden- und Binnengewässern von MV. „An vielen Stellen ist die Eisschicht dort nicht wirklich tragend“, warnt Stefan Grammann, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee (WSA) mit Sitz in Stralsund und Lübeck. Wer von Land aus auf diese Eisflächen gehe, begebe sich im wahrsten Sinne auf „dünnes Eis“ und bringe sich damit in Lebensgefahr. Durch Unterströmungen sei das Eis an etlichen Stellen dünner als an anderen.

Polizei warnt vor Betreten von Eisflächen

Lebensgefahr besteht auch weiterhin auf den Binnenseen im Land. Trotzdem hatten sich am vergangenen Wochenende hunderte Menschen auf zugefrorenen Seen – wie der Müritz, dem Kölpin-See, dem Teterower See – und anderen flachen Gewässern getummelt. Trotz des Dauerfrosts der vergangenen Tage lasse sich das Eis nicht überall gefahrlos betreten, warnt die Wasserschutzpolizei immer wieder. „Eisflächen werden nicht freigegeben, das Betreten ist immer auf eigene Gefahr.“

Treibende Eisschollen gefährden Hobbyschiffer

„Hobbyschiffer“ sollten sich in der jetzigen Zeit mit ihren Booten ebenfalls nicht auf den Gewässern bewegen. „Wer nicht unbedingt muss, sollte dies nicht tun“, betont Grammann. Treibende Eisschollen seine für kleine Boote sehr gefährlich. Flache Gewässer seien gegenwärtig ohnehin nicht befahrbar.

Auch die Binnenwasserstraßen – wie Boddengewässer und Flüsse – seien jetzt teilweise zugefroren. „Das Eis dort ist zwischen fünf und 15 Zentimeter dick“, erklärt der WSA-Chef. Aber: Der Schiffsverkehr auf der Ostsee werde zurzeit durch Eis nicht behindert oder blockiert.

Gibt es dennoch Probleme, dann werden Seefahrer durch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes informiert. So gab es am Montag eine Bekanntmachung zu Schifffahrtsbeschränkungen aufgrund der Eislage in Gewässern um Rügen und Usedom. Das gilt für Schiffe, die für die Eisfahrt ungeeignet sind oder über eine Maschinenleistung von unter 1000 kW verfügen.

Von Bernhard Schmidtbauer