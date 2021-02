Grimmen

Leif-Erik Holm, dem Frontmann und Gesicht der AfD in MV, droht parteiintern eine Blamage: Der 50-Jährige hatte sich vor einer Woche in Grimmen bei der Nominierung eines AfD-Kandidaten im Bundestagswahlkreis 15 denkbar knapp durchgesetzt. Holm, AfD-Landessprecher und Vize der AfD-Bundestagsfraktion, erhielt gerade mal 51 Stimmen, sein Kontrahent, der relativ unbekannte Dario Seifert (26) aus Stralsund, 49 Stimmen.

Nun hat Thomas Naulin, Wahlleiter des Grimmener Parteitags, die Wahl moniert: wegen eines angeblichen Verstoßes. In einem Schreiben an den AfD-Landesvorstand spricht Naulin von einem „schwergewichtigen Sachverhalt“. Konkret soll ein Mitglied, das für Holm stimmte, bereits vorher aus der Partei ausgeschlossen worden sein. Es habe also eine Person, eine Frau, abgestimmt, „die offensichtlich kein Mitglied war“, so Naulin. Er müsse daher „die Wahl für ungültig erklären“.

Pikant: Genau diese eine Stimme braucht Holm, um als Bundestagskandidat nominiert zu sein. Denn von 101 Abstimmenden hätte er sonst nur 50 Stimmen. Ein AfD-Mitglied soll beide Bewerber abgelehnt haben.

AfD-Landesvorstand wittert eine Intrige

Im AfD-Landesvorstand wittert man eine Intrige – und zwar eine, die Holm öffentlich demontieren soll. Seifert und Naulin werden dem völkisch-nationalistischen Flügel der Partei zugerechnet, der seit Jahren mit Holm und seinen Getreuen im Clinch liegt.

Die AfD-Spitze in MV sieht den Fall völlig anders. Das genannte Mitglied sei zwar zwischenzeitlich vom AfD-Bundesvorstand ausgeschlossen gewesen, dieser Umstand sei aber bereits vor der Wahl Holms wieder geheilt gewesen. Denn Grund für den Ausschluss seien angeblich nicht gezahlte Beiträge gewesen. Diese Beiträge allerdings seien beim AfD-Kreisverband Vorpommern-Rügen eingegangen; der habe sie nur nicht weitergeleitet. Streitpunkt dürfte am Ende die Frage sein: Kann ein einmal ausgesprochener Parteiausschluss widerrufen werden?

„Mumpitz“: Holm greift seine Gegner scharf an

Holm ist auf der Palme, spricht von „Mumpitz“. Sein Vorwurf: Ausgerechnet der AfD-Kreisverband, aus dem jetzt die Vorwürfe kommen, habe die Beiträge des betreffenden Mitglieds zurückgehalten – und so überhaupt erst für ein Problem gesorgt. „Bemerkenswert ist, dass diejenigen, die es selbst verschlampt haben, jetzt daraus Kapital schlagen und ein knappes, aber demokratisch erzieltes Wahlergebnis rückgängig machen wollen“, so Holm. „Das zeigt nur eines: Es handelt sich um schlechte Verlierer.“

Der Vorfall ist ein weiteres Kapitel im offenen Machtkampf innerhalb des AfD-Landesverbandes voller Intrigen, Vorwürfe und Parteiausschlussverfahren. Viel Ballast für die Zukunft: In vier Wochen will die Partei die Kandidaten für Landes- und Bundestagswahlen aufstellen; Zoff ist programmiert. Es werde damit gerechnet, dass es im Nachgang zahlreiche Parteiaustritte gibt, erklärt ein führendes AfD-Mitglied. Je nachdem, welche Strömung sich beim Parteitag durchsetzt.

Von Frank Pubantz