Ist James Bond ein Sexist? OZ-Leser finden Vorwurf übertrieben

London/Rostock

Der Vorwurf, dass im James-Bond-Universum veraltete Geschlechter-Stereotype repliziert würden, ist nicht neu. Doch mit dem Kinostart in dieser Woche wird der Diskurs nach der #metoo- und Rassismusdebatte sowie dem Schlagwort Cancel Culture (Zensurkultur) hitzig geführt.

In einem Interview sprach der Regisseur des aktuellen Bond-Films über seine Verantwortung – und erinnerte sich an Szenen leicht bekleideter Bond-Girls in der Bond-Geschichte, die heute undenkbar wären. Leser haben zu dem Themenkomplex eindeutige Haltungen.

„Irgendwas wird aus heutiger Sicht immer unterdrückt“

Basti Jan schüttelt den Kopf: „Um Gottes willen. Ich bin kein Bondfan und dem irgendwann entwachsen. Ja, es ist wahr. Jeder Bondfilm trieft vor Sexismus der Hauptfigur und wirkt etwas aus der Zeit gefallen. Aber dieselben, die sich an Bond abarbeiten, halten wahrscheinlich Shades of Grey für eine Perle der Unterhaltung. Wenn man sich an jeder fiktiven Geschichte so aufgeilt, als wenn sie tatsächlich wahr wäre, hat man ’ne Menge zu tun. Man könnte jetzt mit der Vorbildhaltung argumentieren, aber wer Bond als männliches Vorbild nimmt, hat eh schon nicht mehr alle beisammen. Es ist eine Filmreihe, Leute, reinstes Unterhaltungskino. Keine Biografie oder ein Aufklärungsformat.“

Didier LeFebvre merkt kritisch an: „Am besten wird sein, wir streichen die vergangenen Jahrhunderte aus dem menschlichen Gedächtnis. Irgendwas wurde da aus heutiger Sicht immer unterdrückt.“ Manuel Wilms aber sagt: „Die Streifen und die Wertvorstellungen stammen aus den 1960er Jahren. Das ist mittlerweile echt überholt und albern.“

Marco Kobbe habe jetzt begriffen, so sagt er es, „warum die Bond-Filme von Mal zu Mal bonduntypischer wurden. Auf Teufel komm raus wird hier alles verändert. ‚Keine Zeit zu sterben‘ ist für mich als Bondfan der schlechteste Bond, den es je gab. Manches sollten wir nicht verändern, dann besser ganz lassen.“

„Als wenn wir keine anderen Sorgen hätten“

John Wayne weitet den Horizont, schreibt zur Zensurkultur: „Sprachpolizei fehlt auch noch. Gendern und Präzisionssprache sind gute Begleiter in der Pandemie, so müssen ja alle Bürger durchdrehen und sich abwenden. Als wenn wir keine anderen Sorgen hätten. Die Mehrheit wird schon noch Recht und Unrecht unterscheiden können und kann sich wohl einigermaßen normal unterhalten, auch wenn man nicht alles politisch korrekt benennt.“

Thomas Kühn sagt: „Ein Nichtaussprechen beseitigt das Problem nicht. Das ist wie bei Harry Potter. Wenn etwas nicht gesagt werden darf, wird es nur mächtiger.“

Matthew Graw ist der Meinung: „Die political correctness hat diesem Land das Rückgrat gebrochen. Es bedarf eines nicht so ganz kleinen Rucks nach rechts, zurück zur Mitte, um nicht vollends unterzugehen und im Links zu versinken.“

„Es geht um Sensibilisierung“

Martina Jaschke aber hält dagegen, betont: „Nun, es geht um Sensibilisierung. Da ist es richtig, auf veränderte Zeiten und verändertes Verantwortungsbewusstsein hinzuweisen. Was vor drei Jahrzehnten ging, wirkt in manchen Fällen einfach nicht mehr passend. Da bedarf es einer Anpassung, ganz einfach.“ Auch Bertram Schneider argumentiert: „Wenn menschliches Verhalten nie mit der Zeit gegangen wäre, würden wir heute noch im Kolonialismus leben.“

„Unsere Gesellschaft ist mittlerweile so engstirnig“

Zum Schwerpunkt Rassismus in der Sprache im Alltag notiert Markus Heidrich: „Diese Debatte über Straßen-, Hotel-, Apothekennamen ist der größte Quatsch, den es gibt. Ich bin der Meinung, es gibt wichtigere Dinge im Leben, über die man reden sollte. Wer wirklich Rassismus bekämpfen möchte, muss handeln und keine Namensänderungen durchführen. Mit einer Änderung des Namens ist der Rassismus nicht bekämpft.“

Bascha Saur ist überzeugt, das komme davon, wenn man mittlerweile jede damalige Literatur auseinandernehmen muss. Wie würde in heutiger Zeit der Autor die Charaktere die Geschichte erleben lassen? Als wenn es im Unterricht nicht wichtigere Themen gäbe?! Als Nächstes kommt Wilhelm Buschs Max und Moritz, weil vier Hühner gequält und am Baume aufgehängt werden?! Unsere Gesellschaft ist mittlerweile so engstirnig und lässt die Hartnäckigkeit bei wirklich relevanten sozialen Themen vermissen.“

Von Juliane Lange