Verbrechen - 13 Sexualstraftäter in MV in Sicherungsverwahrung: Wie sie in der JVA Bützow leben

Für einige gefährliche Sexualstraftäter wird nach der Haft noch eine Sicherungsverwahrung angeordnet. In MV sind sie in der JVA Bützow untergebracht. Dort sind noch Zimmer frei. Für sie gibt es ein Bad und eine Küchenzeile – denn es gibt deutliche Unterschiede zur Strafhaft.