Schwerin/Bützow

Häftlinge nähen Atemschutzmasken zur Eindämmung des Coronavirus – diese frohe Nachricht ließ Justizministerin Katy Hoffmeister ( CDU) am Wochenende verbreiten. Zur Wahrheit gehört: Für diese Näharbeiten ist in den Haftanstalten offenbar nicht genügend Stoff vorhanden. Beschäftigte sind zudem besorgt, weil weiterhin externe Mitarbeiter für Ausbildung und Arbeit mit Gefangenen in die Haftanstalten dürfen – um die Gefangenen ruhig zu stellen.

Mitarbeiter: Gefahrene sollen ruhig gehalten werden

Der Staat bittet um Stoff. Um die einfachen Masken nähen zu können, sollen Mitarbeiter der JVA Bützow liefern. Wer Stoff hat oder jemanden kennt, der solle sich melden, wendet sich Anstaltsleiter Frank Grotjohann an die Bediensteten. Das sorge für Unruhe, so Mitarbeiter, denn professionelle Masken gebe es etwa für medizinisches Personal oder die Essenausgabe zu wenige, die selbst genähten nähmen selbst Vorgesetzte gar nicht ernst.

Was Personal noch wurmt: Externes Personal zur Ausbildung und Beschäftigung Gefangener dürfe immer noch in die JVA kommen. Ein Einfallstor für das Virus? „Es geht darum, die Gefangenen ruhig zu halten“, sagt ein Mitarbeiter. Denn Gefangene, die nicht arbeiten oder sich nicht weiterbilden, erhalten kein Geld, ein wichtiges Statusmerkmal im Knast. Folge wäre Frust, vielleicht Schlimmeres.

Die Angebote für Gefangenen sollten „so umfänglich wie möglich aufrechterhalten werden“, schreibt der Abteilungsleiter für Justizvollzug im Ministerium an die JVA-Mitarbeiter. Voraussetzung: Der Gesundheitsschutz für alle müsse gewährleistet sein. Gerade dies bezweifeln Mitarbeiter und wünschen sich „klare Ansagen“.

Ministerium: Masken reichen auch in den Haftanstalten nicht

Das Justizministerium erklärt: Wie überall würden die Atemschutzmasken auch in den JVA „bei Weitem nicht ausreichen“, so Sprecher Tilo Stolpe. Das Nähen laufe erst an. „Weiterer Stoff wird beschafft.“ Zur Sorge der Mitarbeiter: Man könne JVA „nicht hermetisch abriegeln“. Externes Personal komme nur „in Ausnahmefällen“ hinein. Bereits jetzt sei geregelt: Neue Häftlinge werden nur in Bützow und Neustrelitz aufgenommen, Gefangenentransporte sind eingestellt, Besuche stark eingeschränkt.

Von Frank Pubantz