Bis zu zehn weibliche Häftlinge bereiten sich künftig im offenen Vollzug der JVA Stralsund auf ein Leben nach der Haft vor. Das ist einzigartig in MV. Es gibt sogar Platz für Frauen mit Kindern. Wie die Räume in dem umgebauten Gebäude auf Franzenshöhe aussehen und was eine Gefangene dazu sagt.