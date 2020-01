Jagd auf Biber und Wolf in MV ist eröffnet

Rostock

Biber in MV sollten sich ab sofort gut überlegen, wo sie ihre Dämme und Burgen bauen: Wenn sie damit dem Menschen zu sehr in die Quere kommen, kann es ihnen seit dem 1. Januar an den Kragen gehen. Die neue Biberverordnung des Landes sieht vor, dass etwa Wasser- und Bodenverbände oder Unternehmen wie die Bahn ohne vorherige Genehmigung „Maßnahmen“ gegen den Biber ergreifen können. Und das kann eben auch bedeuten: Abschuss. Damit kann nach dem Wolf eine weitere geschützte Art in MV getötet werden. Naturschützer können damit sogar leben.

Laut Biberverordnung seien Maßnahmen nur dann zulässig, wenn keine zumutbaren Alternativen gegeben sind, betont das Schweriner Umweltministerium. Dazu zählen unter anderem das Zerstören unbewohnter Biberburgen, die Beseitigung von Biberdämmen oder das Vertreiben des Bibers.

Nabu : Keine Gefahr für den Artenschutz

Welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, darf allerdings das betroffene Unternehmen oder der jeweilige Verband selbst entscheiden und auch selbst umsetzen, allerdings nur durch geschultes Personal. Sprich: Wenn etwa ein Biber einen Bahndamm aushöhlt, darf die Bahn am Ende auch einen Jäger auf ihn ansetzen – und das ohne weitere Prüfung oder Genehmigung durch eine Behörde.

Der Naturschutzbund Nabu MV sieht dadurch keine Gefahr für den Artenschutz: „Solange die Population dadurch nicht bedroht wird, sehe ich in der Regelung kein Problem“, sagt der Landesvorsitzende Stefan Schwill. Allerdings geht er auch davon aus, dass die Flinte kaum zum Einsatz kommen wird: „Es fehlt an Rechtssicherheit, da die neue Regelung in MV nicht durch das strengere Europarecht gedeckt wird. Wer zu Unrecht ein Tier schießt, kann dafür haftbar gemacht werden.“ Das würde wohl viele Jäger abschrecken, glaubt Schwill. Zumal Schutzmaßnahmen gegen den Biber wie Umsiedlung oder Metallgitter in gefährdeten Dämmen ihren Zweck oft erfüllten.

Keine Bedrohung für Wolfsbestand

Auch in der neuen Bundesverordnung zum Abschuss von „Problemwölfen“ sieht Schwill keine Bedrohung für den Bestand des Wolfes in MV. Für sinnvoll hält er sie allerdings auch nicht: „Es besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Revier eines umgesiedelten oder abgeschossenen Wolfs von einem anderen Tier übernommen wird.“

Der Konflikt zwischen Nutztierhaltern und Wölfen könnte dadurch sogar verschärft werden: „Etablierte Wölfe lernen, haben gelernt, dass ein Schutzzaun wehtut. Neue Wölfe dagegen wissen das noch nicht.“ Daher könne es besser sein, Ruhe in einer stabilen Wolfsituation zu haben, als durch Abschuss oder Vertreibung Unruhe hineinzubringen. In Brandenburg habe man mit diesem Prinzip gute Erfahrungen gemacht.

Auch Wildschweine leben gefährlich

Der Bundestag hatte Ende Dezember eine Änderung im Naturschutzgesetz beschlossen, wonach Wölfe künftig bereits geschossen werden dürfen, wenn einem Nutztierhalter durch Wolfangriffe ernster wirtschaftlicher Schaden entsteht. Bisher galt, dass die Existenz des Halters gefährdet sein musste. Zudem dürfen nun auch mehrere Tiere eines Rudels geschossen werden, nicht nur einzelne Wölfe, denen die Angriffe zugeordnet werden können. In MV leben derzeit acht nachgewiesene Wolfsrudel und zwei Paare. Etwa 20 Welpen wurden 2019 gezählt. Bis November 2019 gab es etwa 40 Wolfsangriffe auf Nutztiere, bei denen 146 Schafe und Kälber getötet wurden.

Ein weiteres Wildtier lebt in MV derzeit gefährlich: Wegen der näherrückenden Afrikanischen Schweinepest sind Wildschweine seit 2018 verstärkt im Visier der Jäger. Sollte die Seuche tatsächlich nach MV eingeschleppt werden, würde es den Schweinen allerdings auch nicht besser ergehen: Die Schweinepest tötet erkrankte Tiere innerhalb von Tagen. Am Freitag wurde bekannt, dass die Seuche auf polnischer Seite inzwischen nur noch 20 Kilometer von der sächsischen Grenze entfernt ist. So eine Strecke kann ein Wildschwein an einem Tag zurücklegen.

Ende Januar beginnt die Schonzeit

Das Schweriner Agrarministerium sieht allerdings keinen Anlass, darauf zu reagieren: „Die Abstände zu MV bleiben unverändert. Die ungefähre Entfernung vom nördlichsten Nachweis bis zur Grenze zu MV beträgt weiterhin etwa 160 Kilometer Luftlinie“, so eine Sprecherin. Das Landeskrisenzentrum befinde sich seit den ersten Nachweisen in Westpolen in erhöhter Alarmbereitschaft. Die bisherigen Maßnahmen, wie die verstärkte Jagd, die Suche nach verendeten Tieren und die Entnahme von Proben würden „kontinuierlich fortgeführt“.

Damit haben die Jäger in MV derzeit alle Hände voll zu tun: Noch bis Mitte Januar läuft die Jagdsaison für Hasen und verschiedene Vogelarten, bis Ende des Monats für Hirsche und Rehe. Dann beginnt die Schonzeit – immerhin für diese Arten. Der Biber dagegen muss nun bis zum 15. März um seinen Pelz fürchten, wenn er Schutzdeiche gefährdet sogar ganzjährig.

