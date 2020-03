Jagderlaubnis für Biber – Wasser- und Bodenverband MV will mehr

Warin/Rostock

Sogenannten Problembibern kann es in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund einer neuen Verordnung jetzt an den Pelz gehen. Die geschützten Tiere dürfen im Einzelfall getötet werden, wenn sie für erhebliche finanzielle Schäden sorgen. Während Natur- und Umweltverbände die neuen Regelungen weitestgehend begrüßen, fordert der Wasser- und Bodenverband Nachbesserungen.

„Der Landwirtschafts- und Umweltminister hat geliefert“, sagt der Präsident des Landesverbandes der Wasser- und Bodenverbände, Michael Constien. „Wir hatten diese neue Regelung gefordert. Aber ganz zufrieden sind wir damit nicht.“ Der Vorsteher der 27 regionalen Wasser- und Bodenverbände im Land hatte wegen zunehmender Schäden durch Biber auf eine Jagdgenehmigung gedrängt. Die Tiere sind in Europa durch die FFH-Richtlinie streng geschützt. Die neue Verordnung regele Maßnahmen gegen den Biber jedoch nicht generell, kritisiert Constien, sondern lediglich im Einzelfall.

Schäden in Millionenhöhe

Demnach muss eine Ausnahmegenehmigung zum Töten eines Problembibers durch die Untere Naturschutzbehörde künftig nicht mehr eingeholt werden. Eine artenschutzgerechte Entnahme bleibe aber nach wie vor die Ausnahme, sagt Agrarstaatssekretär Jürgen Buchwald. „Die Kosten für die Schadensbehebung gingen zuletzt in die Millionen, moniert Verbandschef Constien. „Sie haben somit unsere finanziellen Möglichkeiten bei weitem überstiegen.“

Im Agrar- und Umweltministerium setzt man weiterhin vor allem auf Vorsorgemaßnahmen wie den Einbau von Dämmdrainagen. Sie ermöglichen einen kontrollierten Ablauf des Wassers, das durch Biberbauten angestaut wird. Für die Errichtung entsprechender Anlagen sollen Personen berufen und geschult werden, heißt es aus dem Ministerium.

Parkranger betont nützliche Funktion des Bibers

Im Naturpark Sternberger Seenland ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) kann man die Aufregung um den Biber kaum nachvollziehen. Der Bestand an Bibern im Land wird nach Angaben des Umweltministeriums auf rund 2300 Tiere geschätzt. Allein im Sternberger Bereich gibt es nach Angaben von Vizenaturparkleiter Jan Lippke 200 Reviere mit 330 Tieren. „Damit sind die Ansiedlungsmöglichkeiten weitestgehend erschöpft und somit ist eine Erweiterung des Bestands nicht zu erwarten“, erklärt Parkranger Mario Krüger.

Unmittelbar nach der Wende waren dort zwölf Tiere angesiedelt worden. Ein Landwirt in Alt Necheln führte anschließend Buch über die Bestandsentwicklung. „Eine Gefährdung für die Umwelt durch die Tiere hat er zu keiner Zeit festgestellt. Wir führen das Monitoring auf dieser Basis heute fort“, berichtet Krüger. Mitstreiter Lippke kennt das Konfliktpotential. Biber stauen Entwässerungsgräben und Bäche an, fluten so Ackerflächen, fällen Obst- und Naturgehölze und fressen Feldfrüchte. Gleichwohl sieht er die Bautätigkeit der Tiere, die Landwirte zur Verzweiflung treibt, eher positiv: „Wir haben beobachtet, wenn das durch Biberburgen angestaute Wasser auf umliegende Flächen abfließt, dass sich in Senken neues Leben entwickelt. Mit Vögeln, Insekten, Lurchen. Erst recht bei anhaltender Trockenheit.“

Artenvielfalt contra Schäden

Angesichts der angestrebten Artenvielfalt sei das ein durchaus positiver Effekt, der die negativen Auswirkungen bei weitem übertreffe, heißt es auch bei Naturschutz- und Umweltverbänden. Deren Zusammenschluss „Pro Natur“ hat die Forderung des Wasser- und Bodenverbandes nach einer Neuregelung im Umgang mit dem Biber stets unterstützt. Sie stimmen der neuen Verordnung weitestgehend zu.Verbandschef Constien fordert hingegen Nachbesserungen. Vor allem eine klar formulierte Handlungsanweisung, wie er sagt, die eine Tötung von Bibern ohne juristisches Nachspiel jederzeit ermöglicht. „Und zwar immer dann, wenn die verursachten Schäden durch einzelne Tiere wiederholt ins Unermessliche steigen“, macht er deutlich.

Im Naturpark Sternberger Seenland will man auch künftig mehr auf Vorsorge denn auf Jagd setzen. „Die neue Verordnung ist gut und richtig. Ob wir sie jemals anwenden werden, das lasse ich mal offen“, sagt Naturparkvize Lippke. Sollte die Rechnung nicht aufgehen, hat das Land im aktuellen Haushalt 250 000 Euro für die Behebung von Schäden durch Biberbauten eingestellt.

Von RND/dpa