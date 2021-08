Rostock

Manchmal hilft Optimismus weiter: „Ich finde, dass die Sonne scheint“, erklärte Ospa-Vorstand Bernd Brummermann am Donnerstagabend im Rostocker IGA-Park. Über ihm immer wurde die dunkle Wolkendecke dicker, was aber auch die Wasserskisurfer vom Supieria Wasserpark wenig störte, die vor einem malerischen Sonnenuntergang ihre Bahnen zogen.

Die Worte des Sparkassen-Chefs wirkten. Ihre Schirme konnten die 540 Besucherinnen und Besucher stecken lassen. Wegen des Umbaus der Kunsthalle fand der Ospa-Jahresempfang diesmal im Freien statt. Und wegen der Pandemie im Spätsommer statt zu Jahresbeginn.

v.l: Uwe Lemcke, Vorsitzender INROS Lackner und Axel Wiechmann, Bürgermeister Gemeinde Dummerstorf Quelle: Martin Börner

Zusammen mit seinem Vorstands-Kollegen Karsten Pannwitt präsentierte Brummermann glänzende Zahlen für das nun schon etwas länger zurückliegende Geschäftsjahr 2020. Auch viele ihrer Gäste äußerten sich zufrieden, was das Geschäftliche betrifft. „Der Bauwirtschaft geht es gut, zumindest in Deutschland“, berichtete beispielsweise Uwe Lemcke, Geschäftsführer beim Rostocker Groß-Planungsbüro Inros-Lackner. Nur im Ausland stockt es mitunter noch. Internationale Flüge sind immer noch keine Selbstverständlichkeit. Vietnam, wo das Unternehmen traditionell stark engagiert ist, sei sogar wieder komplett abgeschottet, berichtete Lemcke.

Die Sonne scheint, wenn man es nur will: Die Ospa-Vorstände Bernd Brummerman und Karsten Pannwitt auf der Bühne (von links), auf dem Bildschirm links ist Ruderer Hannes Ocik zugeschaltet. Quelle: Martin Börner

Hannes Ocik in der Live-Schalte

Wäre an diesem Abend ein Preis für die beste Abendgarderobe verliehen worden, hätte mit Sicherheit Roberto Lenuweit beste Chancen gehabt. Mit lilafarbenem Mantel, Strohhut und einer Brille, um die ihn sogar Elton John beneiden würde, zog der 59-jährige Inhaber einer Abbruch-Unternehmer aus Teterow viele Blicke auf sich. Er kleide sich immer so, sagte er. Was Horst Krüger, „rechte und linke Hand“ im Unternehmen, bestätigte. Kleidung hin oder her: Mal wieder viele Menschen in Wirklichkeit und nicht am Computer zu treffen, fand Lenuweit „einfach nur schön“.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieses Glück blieb Hannes Ocik verwehrt. Der Rostocker Ruderer sendete per Live-Schalte aus Dortmund seine Gruße, wo er gerade trainiert. Und natürlich präsentierte er die Silber-Medaille, der er als Schlagmann des Deutschland-Achters bei den Olympischen Spielen in Tokyo gewonnen hatte. Schon etwas älteres Olympia-Silber spielte ebenfalls eine Rolle. Das hatte sich der Rostocker Segler Peter Ahrendt 1964 ebenfalls in Tokyo im Drachen-Segeln erkämpft.

Beeindruckendes Outfit: Abbruchunternehmer Roberto Lenuweit (re.) aus Teterow und mit seiner „rechten Hand“ Horst Krüger. Quelle: Martin Börner

Historisches Silber bleibt in Rostock

Ahrendts Sohn, der genauso heißt wie sein 2013 verstorbener Vater, stiftete das Edelmetall für einen guten Zweck. Die Ospa bekam für 5550 Euro den Zuschlag. Der Erlös geht an den Verband für Behinderten- und Rehabilitationssport und Ahrendts Silber bleibt in der Hansestadt. Es war, wie oft im Sport, ein knappes Rennen. „Bis kurz vor Schluss lag ein Bieter aus Süddeutschland vorn“, berichtete Verbands-Geschäftsführer Lars Pickardt.

v.l: Bernd Brummerman (Vorstandschef OSPA), Peter Ahrendt mit der Olympia Medaille seines Vaters, Peter Ahrendt und Karsten Pannwitt (Vorstandsmitglied OSPA) Quelle: Martin Börner

Enttäuschte Turner

Nicht so gut lief das laufende Corona-Jahr für Kati Brenner. Die Vize-Präsidentin des Landesturnverbands organisiert das International Deutschen Turnfest. Im Mai hätte die weltweit größte Wettkampf- und Breitensportveranstaltung in Leipzig über die Bühne gehen sollen. Dann machte Corona viele Monate Vorbereitungen für das Riesen-Event zunichte.

Endlich wieder draußen feiern: Saskia Hantel, Geschäftsführer des Landesturnerverbandes und Vize-Präsidentin Kati Brenner. Quelle: Martin Börner

Keine Frage: Für Chef-Organisatorin Brenner ist Corona-Jahr Nummer zwei bisher „nicht so gut gelaufen“. Kleiner Trost: „Hier ist es einfach schön“, sagte sie mit Blick auf die traumhafte Warnow-Kulisse, vor der mittlerweile Andreas Pasternack mit Band zu spielen begonnen hatte.

Künstlerische Einlage beim Empfang der Ostseesparkasse Quelle: Martin Börner

Ospa legt starke Bilanz vor Die beiden Ospa-Vorstände Bernd Brummermann und Karsten Pannwitt konnten beim nachgeholten Jahresempfang im Rostocker IGA-Park ein beeindruckendes Ergebnis präsentieren: Die Bilanzsumme der Ostseesparkasse betrug 2020 insgesamt 4,98 Milliarden Euro, das waren elf Prozent mehr als im Jahr davor. „Wir sind gut durch die Pandemie gekommen“, sagte Brummermann. Elf Millionen Euro an Steuern gingen an die Hansestadt und den Landkreis. Insgesamt 400 Projekte förderte die Ospa mit einer Gesamtsumme von 1,6 Millionen Euro. Über die Ospa-Stiftung floss unter anderem Geld an das Kunstmuseum in Schwaan und die Rostocker Bach-Tage. Zu dem Leuchtturm-Projekten der Stiftung zählen neben weiteren der Rostocker Zoo, die Rostocker Kunsthalle und die Hochschule für Musik und Theater. 1100 Familien finanzierten über einen Kredit der Sparkasse ihr Eigenheim. An den 200 Automaten und Selbstbedienungsgeräte hoben die Kunden im vergangenen Jahr insgesamt 900 Millionen Euro ab. Auch bei der Aufbewahrung von Bargeld von Händlern und Gewerbetreibenden ist das Rostocker Institut ein großer Player: 30 000 Safebags nahm die Ospa vergangenes Jahr in ihren 40 Filialen zur Verwahrung entgegen. Die öffentlich-rechtliche Bank beschäftigt 600 Mitarbeiter, bildet jedes Jahr 20 junge Leute aus und trägt die Auszeichnung „Top-Ausbildungsbetrieb“. Der ausgewiesene Bilanzgewinn lag laut Bundesanzeiger mit knapp 5,4 Millionen Euro knapp unter dem Vorjahr (6,45 Millionen).

Von Gerald Kleine Wördemann