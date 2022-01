Rostock

Um Mitternacht hat es am Silvesterabend 2021 in Rostock trotz des Böllerverkaufsverbots dann doch noch ganz ordentlich geknallt. Rechtzeitig zum Countdown ins neue Jahr trafen sich zahlreiche kleinere – und größere – Gruppen im Stadthafen, um das neue Jahr an der Kaikante zu begrüßen.

Auch Böller und Feuerwerke wurden gezündet, obwohl das gemäß der geltenden Corona-Landesverordnung im gesamten Bereich des Stadthafens, vom Petridamm bis zum Kabutzenhof, sowie auf der gegenüberliegenden Uferseite in Gehlsdorf verboten war.

Trotz eines offiziellen Verbots trafen sich Menschen im Rostocker Stadthafen und zündeten Böller. Quelle: Katrin Zimmer

Polizei muss Streit um Böller schlichten

Die Polizei bewertet die Silvesternacht insgesamt aber als ruhig. So habe es laut Gert Frahm, Sprecher des Polizeipräsidiums Rostock, keine groben Verstöße in den Bereichen gegeben, in denen Zusammenkünfte und Feuerwerke verboten waren, beispielweise am Stadthafen und am Warnemünder Strand.

Lediglich zu ein paar körperlichen Auseinandersetzungen musste die Polizei ausrücken, aber „das habe man ja immer“. In einem Fall sei es um Böller gegangen, die ein Mann unter Androhung von Gewalt schließlich herausgegeben hatte.

Des Weiteren habe es in Rostock laut Frahm einen Unfall wegen Trunkenheit am Steuer gegeben. Was Sachbeschädigungen wie kapu

Silvester 2021 musste die Feuerwehr in Rostock nur selten ausrücken. Quelle: OZ

tte Briefkästen oder Fahrzeuge betreffe, könne er noch keine Angaben machen. „Das erfahren wir in der Regeln immer erst etwas später, wenn die Leute sich melden.“

Brennender Grill ruft Feuerwehr auf den Plan

Auch für die Rostocker Feuerwehr war es laut Angaben eines Sprechers ein verhältnismäßig ruhiger Abend gewesen. So wurden die Beamten zu einem Balkonbrand in Stadtmitte gerufen – der allerdings nicht durch einen Böller entstanden war, sondern durch eine auf dem Grill zu heiß gewordene Wurst – und mussten eine brennende Mülltonne in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) löschen. Auch habe es ein paar Einsätze für den Rettungsdienst gegeben, doch Personen wurden nicht verletzt, hieß es.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Insgesamt waren die Straßen in der Hansestadt kurz vor dem Jahreswechsel wie leergefegt. Bei konstantem Nieselregen und leichtem Wind blieben die Einkaufsmeile Kröpeliner Straße samt Universitätsplatz und der Neue Markt menschenleer.

Dem über den Messenger Service Telegram kursierenden Aufruf, sich um 22 Uhr vor den Rathäusern der Republik zu treffen, um gegen die geltenden Corona-Regeln zu protestieren, war zumindest in Rostock niemand gefolgt. Quelle: Katrin Zimmer

Auch dem über den Messenger Service Telegram kursierenden Aufruf, sich um 22 Uhr vor den Rathäusern der Republik zu treffen, um gegen die geltenden Corona-Regeln zu protestieren, war zumindest in Rostock niemand gefolgt. Bis auf einen Streifenwagen der Polizei samt Besatzung und ein paar Menschen, die aus der Straßenbahn stiegen, war der Markt wie ausgestorben.

Von Katrin Zimmer