Sie will Kinder zum Lächeln bringen – Kinder, die das bisher nicht konnten: Die Rostocker Schülerin Janne Pelz engagiert sich dafür, dass Menschen mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte operiert werden können. Mit gerade einmal 18 Jahren hat die Nachwuchs-Geigerin eine Benefiz-Gala auf die Beine gestellt, bei der sie mit ihrer Musik die Gäste dazu bringen will, für ihre Sache zu spenden. Diese musste jetzt zwar wegen der Corona-Krise verschoben werden. Doch das Engagement der Abiturientin kann das nicht ausbremsen.

Janne ist Präsidentin von Interact Rostock, der Jugend-Organisation des Rotary-Clubs in der Hansestadt. Rotary sieht sich selbst als Netzwerk, dessen Zweck es unter anderem ist, humanitäre Projekte zu unterstützen. Mit Hilfe des Clubs war Janne für ein Jahr als Austauschschülerin in den USA. „Die Zeit war unfassbar bewegend und prägend.“

2000 Dollar für Hurrikanopfer gesammelt

Denn dort erlebte sie, was einzelne erreichen können, wenn sie sich sozial engagieren: „Gleich am Anfang gab es einen schweren Hurrikan, der große Zerstörungen angerichtet hat“, erinnert sich die heute 18-Jährige. „Es gab viele tragische Schicksale, also haben wir ein Benefiz-Konzert organisiert und innerhalb von drei Wochen 2000 Dollar für das Rote Kreuz gesammelt.“

Mit dem Geld konnte zwei Familien geholfen werden, die durch das Raster der staatlichen Unterstützung gefallen waren. „Da habe ich gemerkt, dass ich mit meinem musikalischen Talent andere begeistern und dadurch helfen kann“, sagt Janne.

Allianz für Lächeln

Derart angespornt, lernte Janne über Rotary die Organisation „Alliance for smiles“ (Allianz für Lächeln) kennen. Die 2004 gegründete Hilfsaktion ermöglicht Kindern in Entwicklungsländern die Behandlung der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte.

Lippen-Kiefer-Gaumenspalte Bei der Lippen-Kiefer-Gaumenspalte entwickelt sich während der Schwangerschaft beim Kind die Mundpartie nicht normal. Während der frühen Schwangerschaft entwickeln sich Teile des Gesichts getrennt und wachsen später zusammen. Erfolgt dieser Verschmelzungsprozess nicht vollständig oder gar nicht oder reißt das Gewebe auf, hat das eine Spalte zur Folge. Je nach Entwicklung können auch nur die Oberlippe, der Kiefer oder der Gaumen betroffen sein. Insgesamt zählt der Komplex der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten zu den häufigsten Fehlbildungen beim Menschen: Eins von 500 Kindern ist betroffen.

„In Deutschland zahlen die Krankenkassen eine solche Operation, aber in anderen Ländern ist das nicht möglich. Zudem werden Kinder mit dieser Erkrankung in vielen Kulturen stigmatisiert und ausgegrenzt“, weiß Janne. Sie kennt auch selbst Betroffene, etwa Kinder von Kollegen ihrer Mutter. „So habe ich erfahren, wie hilfreich so eine Operation sein kann.“

Mehrfach belastet

Derzeit bereitet sich Janne auf das Abitur vor, das ebenfalls von den Folgen des Coronavirus betroffen ist. Doch sie lässt sich nicht verunsichern: „Im digitalen Zeitalter können wir damit gut umgehen. Es ist toll, wie viele Möglichkeiten es zum Lernen im Internet gibt. Außerdem haben wir durch die Verschiebung der Prüfung deutlich mehr Zeit uns vorzubereiten als andere Jahrgänge.“

Dabei ist Janne ohnehin schon mehrfach belastet, denn in der Young Academy Rostock (Yaro), der Talentschmiede der Hochschule für Musik und Theater ( HMT), bereitet sich die Violinistin auf ihr Musikstudium vor. Im Sommer soll das Vorstudium beginnen, dann muss sie nach Frankfurt am Main pendeln. „Und im Oktober wechsle ich dann ganz nach Frankfurt.“

Unvergessliche Momente

Quasi als Abschluss ihrer Zeit in Rostock will Janne aber ebenfalls im Oktober noch ihre Benefiz-Gala im Warnemünder Hotel „Neptun“ nachholen. Dort will sie zusammen mit ihrem Bruder Arne-Christian – Erster Solocellist an der Deutschen Oper Berlin – und ihrer Mutter Christiane, die die Erste Geige in der Norddeutschen Philharmonie Rostock spielt, musizieren.

„Mein Leben besteht derzeit vor allem aus Schule, Musik und Rotary“, erklärt Janne. „Das alles macht mir sehr großen Spaß.“ Bei ihren Freunden erntet sie dafür einerseits Bewunderung, „aber sie fragen mich auch, wie ich das unter einen Hut kriege.“ Regelmäßig ins Kino oder shoppen gehen, wie das andere Jugendliche in ihrem Alter tun, sei nicht drin. Janne setzt mit ihren Mitstreitern bei Rotary andere Prioritäten: „Andere treffen sich, um ein Eis zu essen. Wir treffen uns, um den Warnemünder Strand aufzuräumen oder zu einer Adventsfeier im Altersheim. Das bereichert unsere Freundschaft mit unvergesslichen Momenten.“

Von Axel Büssem