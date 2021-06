Japan in MV: 14 Künstler zeigen ihre Arbeiten im Schloss Mitsuko 

Todendorf

Ein Hauch von Asien in Mecklenburg-Vorpommern: Das können Besucher im Japanmuseum Schloss Mitsuko erleben. 2001 entstand im ehemaligen Gutshaus im mecklenburgischen Todendorf in der Nähe von Teterow das Deutsch-Japanische Kulturzentrum. Es beherbergt eine Japan-Sammlung, eine Japan-Bibliothek und präsentiert zudem zeitgenössische Kunst. Hinter dem Schloss können Besucher im „Japanische Hain“ lustwandeln oder traditionellen Teezeremonien beiwohnen. Bis zum 25. Juli ist in diesem stimmungsvollen Ambiente die 17. Auflage der Schau „Wege zur Schlichtheit“ zu sehen, bei der insgesamt 14 Künstler ihre Arbeiten zeigen.

Das Motto auf Schloss Mitsuko: „Gegenübertreten und Verschmelzen“

Die Ausstellung steht in diesem Jahr unter dem Thema „Awase“ – eine Grundhaltung, die der Kampfkunst Aikido entnommen ist und das „Gegenübertreten und Verschmelzen“ mit dem Gegner bezeichnet. Dazu haben sich die beteiligten Künstler einiges einfallen lassen:

Eine von ihnen ist Porzellankünstlerin Petra Benndorf aus Roggentin: „Sie hat vor einigen Jahren angefangen, für die ’Wege zur Schlichtheit’ völlig neue Wege zu beschreiten“, sagt Tepel. Benndorf habe ein eigenes Verfahren entwickelt, in dem sie Blüten mit Porzellan überzogen und daraus gebrochene Gefäße geschaffen habe. „Für diese Ausstellung hat sie es auf die Spitze getrieben. Sie hat hauchdünne Blütenblätter mit Porzellan überzogen und gebrannt, sodass die Blütenblätter zu Asche zerfallen. Was übrig bleibt, ist das reine Porzellan“, schwärmt Tepel und deutet auf die filigranen Kunstwerke, die Benndorf als Wandrelief in Szene gesetzt hat.

Einem anderen Material widmet sich die Neubrandenburger Künstlerin Monika Bertermann, die mit zerschnittenen Röntgenbildern experimentiert: Aus einzelnen Streifen hat sie zwei Objekte angefertigt: Eine organische Arbeit, die anmutet wie zwei Lungenflügel, stellt sie einer Skulptur aus zwei miteinander verbundenen Türmen gegenüber. „Beide Arbeiten zeigen eine Art des Verschmelzens und gegenseitigen Durchdringens“, sagt Tepel. „Auch das Röntgenbild selbst durchdringt den menschlichen Körper, sodass sich das Thema der Schau hier gleich auf mehrere Ebenen beziehen lässt.“

Köpfe, aus denen Gebäude wachsen

Ebenfalls aus Neubrandenburg stammt Künstler Bernd Kommnick, der unter anderem eine Skulptur aus pagodenhaften schwarzen Dächern mitgebracht hat. Gegenübergestellt wird sie den Arbeiten des japanischen Künstlers Satoshi Hoshi, der seit einigen Jahren in Berlin lebt: In verschiedenen Farben hat dieser menschliche Gesichter in neobarocken Rahmen in Szene gesetzt: Geweihartig wachsen ihnen verschiedene Gebäude aus dem Kopf. Die architektonischen „Kopfgeburten“ stammen sowohl aus Europa als auch aus Japan und symbolisieren so die Verschmelzung beider Kulturen.

Aus Japan stammt auch Keiko Koana, die ihre Arbeiten aus hochwertigem japanischen Papier auf runde Holzdeckel aufgezogen hat: Es sind Tuschen in drei verschiedenen Größen, die so angeordnet sind, dass sie sich über die Wand zu bewegen scheinen. Fast ein ganzer Raum im Schloss Mitsuko ist mit den Arbeiten der in Essen lebenden Künstlerin gestaltet.

Fotografien hinter satiniertem Glas

International ist auch Künstlerin Maks Dannecker. „Sie hat schwedisch-israelische Wurzeln und ist eigentlich in den großen Museen zu Hause“, verrät Tepel nicht ohne Stolz. Das Besondere: Ihre Fotografien arbeitet die Fotokünstlerin hinter satiniertes Glas, sodass die Arbeiten sich für den Betrachter wieder diffus aufzulösen scheinen. „Diese Technik hat sie perfektioniert. Es gibt keinen anderen Künstler auf der Welt, der das derzeit macht“, betont Tepel.

Fotografien zeigt auch Steffen Diemer. Als Ex-Fotojournalist des Spiegels war er nicht nur in Kriegs- und Krisengebieten der Welt unterwegs, sondern hat auch über mehrere Jahre eine Langzeitreportage in Japan gemacht. „Nach dem Beginn des Syrienkrieges war er so ausgebrannt, dass er ausgestiegen ist und sich seitdem nur noch alten fotografischen Verfahren widmet“, verrät Tepel. Die Fotos von Diemer entstehen auf schwarzen Glasplatten mit Fotoschicht, die belichtet werden: „Dabei entstehen Bilder zwischen Ewigkeit und Vergänglichkeit“, so Tepel.

Einer besonderen Fotokunst widmet sich auch seine Partnerin Hannah Schemel, die auf handgeschöpftem Papier mit einem japanischen Tuschepinsel ihre Fotoschicht aufträgt. „Darauf wird belichtet, sodass sich ihre Bilder kaum von Tuschezeichnungen unterscheiden lassen“, so der Kurator. Zu sehen sind zudem Fotos abstrahierter mecklenburgischer Landschaften des Fotokünstlers und ehemaligen Globetrotters Franz Riegel.

Tonbearbeitung mit dem Nudelholz

Keramikerin Renée Reichenbach bearbeitet ihr Arbeitsmaterial Ton mit einfachsten Mitteln, wie beispielsweise einem Nudelholz, bis er zu Flächen geschlagen ist. „Dann wird er wieder zusammengesetzt“, weiß Tepel. „Dabei entstehen Arbeiten mit einem ganz besonderen Charme, die mit Keramik nichts mehr zu tun haben.“

Japanmuseum und Japanischer Hain Die Schau„Wege zur Schlichtheit 17 – AWASE: Gegenübertreten und Verschmelzen“ ist bis zum 25. Juli 2021 im Schloss Mitsuko (Kastanienallee 21-23, 17168 Thürkow-Todendorf) zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr. Das Schloss beherbergt zudem ein Japanmuseum. Draußen kann der Japanische Hain besichtigt werden. Folgende Künstler zeigen ihre Arbeiten: Petra Benndorf, Monika Bertermann, Maks Dannecker, Steffen Diemer, Satoshi Hoshi, Takwe Kaenders, Keiko Koana, Bernd Kommnick, Timm Kregel, Renée Reichenbach, Franz Riegel, Hannah Schemel, Ralph Tepel, Klaus Völker. Zum 20-jährigen Schloss-Jubiläumfindet am 6. und 7. August ein Festwochenende statt. Weitere Infos und Programm unter: www.schloss-mitsuko.org

Zu sehen sind zudem ein Triptychon der Künstlerin Takwe Kaenders aus Techentin, Aluminiumarbeiten von Timm Kregel sowie Bilder von Klaus Völker, der grafische Strukturen im Bauhaus-Stil mit den Schatten seiner getuschten Figuren verschmelzen lässt, die für ländliche Strukturen stehen.

Auch von Tepel selbst ist eine Skulptur zu sehen. Der studierte Theologe, Philosoph und Künstler, der seit 2018 künstlerischer Direktor von Schloss Mitsuko ist, hat seinen Arbeitsschwerpunkt im Bereich Fotografie und Lichtinstallation. „Seit drei Jahren gibt es im Japanischen Hain eine Lichtkunstinstallation mit fluoreszierendem Licht“, verrät Tepel. Nach einem Jahr Corona-Pause will er das Schloss in diesem Jahr spätestens zur Weihnachtszeit wieder erstrahlen lassen.

Von Stefanie Büssing