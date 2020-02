Jeder dritte Baum ist krank: So schlimm steht es um den Wald in MV

Rostock

In großen Teilen kahl stehen Bäume in Wäldern Mecklenburg-Vorpommerns da. Wenig Laub, fehlende Nadeln. 33 Prozent aller Bäume haben mittlerweile massive Schäden – mindestens ein Viertel Nadel- und Blattverlust.

Von 2018 auf 2019 hat sich damit der Anteil der stark geschädigten Bäume MV-weit nahezu verdoppelt. Umweltminister Till Backhaus ( SPD) schlägt Alarm. „Das ist eine Katastrophe“, sagt er – den deutschen Wald betreffend. „Das gilt aber auch für Mecklenburg-Vorpommern.“

Kein gutes Omen für das Tourismus- und Naturland MV. Daher geht Backhaus ein „Waldmehrungsprogramm“ an. Wo möglich, solle verstärkt aufgeforstet werden, gern mit Hilfe der Bevölkerung. Wenn jeder Einwohner pro Jahr drei Bäume pflanzt – „vom Kleinkind bis zum Rentner“ –, dann könnte dies ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz sein.

Backhaus : „Wir erleben stürmische Zeiten“

Umweltminister Till Backhaus (SPD) warnt: Bäume in MV leiden zunehmend unter Trockenheit und Schädlingen. Quelle: CORNELIUS KETTLER

„Wir erleben stürmische Zeiten“, so Backhaus. Das gilt im Wortsinne. Denn Stürme, aber vor allem Trockenheit, Wassermangel – der Klimawandel – setzten dem Wald erheblich zu. Seit Jahren werde landesweit mit widerstandsfähigeren Bäumen aufgeforstet. Esche statt Buche. Weg von Nadel-, hin zu Mischwäldern. 80 Millionen Euro seien dafür bereits ausgegeben worden.

Und doch leidet der Wald, verliert Substanz. Nur 24 Prozent der Landesfläche seien waldbedeckt, bundesweit sind es 30 Prozent. Dort wollte Backhaus bereits vor Jahren mit einem Waldprogramm hin. Kürzlich musste er jedoch im Landtag einräumen: So wie jetzt sei das Ziel von 1000 Hektar zusätzlich pro Jahr nicht zu schaffen. 200 Hektar Wald seien im Vorjahr sogar verschwunden.

Der Wald verdurstet – bis heute fehlt Wasser nach der Dürrezeit

Den größten Schaden habe die Trockenheit, der fehlende Niederschlag seit 2018 angerichtet. Der Wald verdurstet. „Trockenstress“ nennt es Backhaus. Bis heute fehle in vielen Seen des Landes Wasser – trotz aktuell anhaltenden Regens. So liest sich Backhaus’ aktueller Waldzustandsbericht wie ein Horrorroman.

Besonders Buchen sind betroffen: Der Anteil stärkerer Schäden habe sich hier binnen eines Jahres auf 31 Prozent verdoppelt. „Dies bereitet mir große Sorgen“, so Backhaus. Eichen dagegen, die Wasser aus tieferen Bodenschichten ziehen, seien robuster: aktuell 25 Prozent Anteil stärkerer Schäden. Bei Nadelbäumen treffe es vor allem Kiefern, Fichten, Lärchen und Douglasien – 17 bis 23 Prozent. Nur 16 Prozent aller Bäume im Land haben gar keine Schäden (2018: 28 Prozent).

Schäden nehmen bei älteren Bäumen massiv zu

Um den Zustand des Waldes zu erfassen, haben Experten seit Jahren immer dieselben 2516 Bäume als Patienten im Blick. Auffällig dabei: Ab einem Alter von 60 Jahren nimmt die Gesundheit von Buche, Kiefer und Eiche erheblich ab. 41 Prozent – also fast jeder zweite Baum – haben dann massive Schäden. Auch hier eine Verdopplung gegenüber 2018.

Wald auf 24 Prozent der Landesfläche von MV Rund 560 000 Hektar Wald gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einem Waldanteil von 24 Prozent ist das Land eines der waldärmsten Gebiete Deutschlands. Langfristig sollte sich der Nordosten am Bundesdurchschnitt von rund 30 Prozent Waldanteil orientieren, heißt es im 2016 beschlossenen Landeswaldprogramm. Doch verfehlt MV seither sein Ziel für die Aufforstung von jährlich 1000 Hektar. Im Jahr 2018 waren es lediglich 254,5 Hektar. Als Gründe gelten die intensive Flächennutzung durch die Landwirtschaft und hohe Bodenpreise. 2516 Bäumehaben Experten für den aktuellen Waldzustandsbericht in MV begutachtet. Davon 1060 Kiefern, 125 Fichten, 379 Buchen, 322 Eichen, 208 sonstige Nadel- und 422 sonstige Laubbäume.

Auch Brände machen dem Wald in MV zunehmend zu schaffen. Bei 75 Feuern seien im Vorjahr 985 Hektar vernichtet worden (2018: 32 Hektar). Hauptursache ist der tagelange Großbrand einer munitionsbelasteten Fläche bei Lübtheen im Sommer. Hier mahnt Backhaus jeden Einwohner des Landes zur Vorsicht und Rücksichtnahme.

Mehr Bäume pflanzen – „dann brauchen wir keine Greta “

Großes Problem für die Bäume seien auch der Befall mit Schädlingen wie Borkenkäfern und Pilzen. Daher müsste es gerade jetzt Frost geben. „Der Wald braucht Winterruhe“, sagt Backhaus. Zwei Wochen minus 10 bis 15 Grad würden schon helfen. Damit sei aber wohl nicht zu rechnen.

Zum Thema Klimawandel äußert er sich immer wieder besorgt. Würden alle Staaten weltweit mehr Bäume pflanzen – in Summe eine Milliarde Hektar –, „dann bräuchten wir Greta nicht“, so Backhaus. Greta Thunberg (17), die junge Klimaschützerin aus Schweden. MV sollte es wenigstens mit einigen Tausend Hektar versuchen.

Land will 20 Millionen Euro mehr für den Wald einsetzen

Was tun? Der Wald in MV brauche mehr Hilfe, erklärt der Umweltminister. Daher werde das Land weitere 20 Millionen Euro auf eigenen Flächen einsetzen. Für Baumpflanzungen, mehr Personal in den Forstämtern. Auch private und kommunale Waldbesitzer dürfen mit Hilfe rechnen, etwa wenn sie für den Klimaschutz wichtige Bäume erhalten, anstatt sie abholzen zu lassen. Geld soll aus dem Klimapaket der Bundesregierung fließen. Grundsatz: Leistungen des Ökosystems Wald müssten besser honoriert werden.

Ein nicht unumstrittener Ansatz, schließlich zahlen dann alle Steuerzahler für Wald von Privatleuten. Auch ein „Wasserpfennig“ für alle Bürger ist im Gespräch. Oder die Übertragung von Bundesflächen an das Land für mehr Wald. Der Waldumbau müsse über weitere Säulen finanziert werden, zum Beispiel eine Stiftung, erklärt Backhaus.

Linke fordert einen Waldanteil von 30 Prozent in MV

Der Linken im Landtag geht das alles zu langsam. Mit einem Vorstoß blitzten sie aber im Dezember bei SPD und CDU ab. Mindestens 30 Prozent Waldfläche wären im Nordosten nötig, so Umweltexperte Wolfgang Weiß. Dies sei „der Schlüssel für eine erfolgreiche Klimaschutzpolitik“.

Der Wald verdiene mehr Aufmerksamkeit, stimmt Jörg Harmuth von der Arbeitsgemeinschaft Kommunalwald beim Städte- und Gemeindetag zu. Die Stadt Rostock gebe jährlich etwa eine Million Euro für ihren Stadtwald, die Rostocker Heide, aus. Das seien je Bürger nur 4,31 Euro. Da koste ein Parkticket in Warnemünde mehr.

Mehr zum Thema:

Von Frank Pubantz