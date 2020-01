Jeder sechste Drogentest in Justizvollzugsanstalten in MV positiv

Schwerin

Jeder sechste Drogentest in den Justizvollzugsanstalten des Landes ist im Jahr 2018 positiv ausgefallen. Ein Großteil davon sei bei der Rückkehr von Ausgängen festgestellt worden, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag in Schwerin. Oft hatten die Betroffenen Haschisch oder Marihuana konsumiert. Bei Zellenkontrollen fanden Beamte 97 Mal illegale Drogen in kleinen Mengen, wie aus der Antwort des Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage (Drucksache 7/4434) der Linken hervorgeht.

Die Linke-Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt kritisierte in der „Schweriner Volkszeitung“ (Donnerstag) die Zahl der Drogenfunde und positiven Drogen-Testergebnisse als zu hoch. Dies zeige, dass die therapeutische Arbeit nicht immer in ausreichendem Maße stattfinde. Immerhin habe die Zahl der Drogentests zugenommen, erklärte die Politikerin. Allein in der JVA Bützow als der größten Anstalt im Land habe sich die Zahl der Drogentests im Vergleich zum Jahr 2016 auf 1029 fast verzehnfacht.

