Jeder zweite Seeadler lebt in MV – und in Gefahr

Etwa die Hälfte der deutschen Seeadler ist in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause. In dem wasserreichen Bundesland leben derzeit etwa 380 Brutpaare. Der Bestand ist stabil – die Gefahr durch Bleivergiftung droht aber weiterhin.

