Der Biergenuss in Kneipen und Biergärten an der Küste ist nicht immer ungetrübt: Fast jedes sechste frisch gezapfte Bier in Mecklenburg-Vorpommern ist mit Coli-Bakterien belastet. Das ergab eine Stichprobenuntersuchung des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei.

Von den 29 Proben Schankbier, die in Gaststätten von MV gezapft wurden, wiesen fünf eine erhöhte Konzentration von Coli-Keimen auf. „Die Bierproben wurden daher wegen sogenannter ‚hygienisch nachteiliger Beeinflussung‘ beanstandet“, sagte eine Behördensprecherin am Mittwoch. Coli-Bakterien produzieren unter anderem Stoffe, die beim Menschen Durchfallerkrankungen, Bauchschmerzen und Erbrechen verursachen können. Als gesundheitsgefährdend wurden die beanstandeten Proben jedoch nicht eingestuft.

Ursache sind nicht ausreichend gereinigte Anlagen

Ursache sind nach Angaben der Lebensmittelkontrolleure verschmutzte Zapfanlagen. In welchen Gaststätten in MV die Proben gezogen wurden, wollte die Behörde nicht nennen. Überwiegend wurden Biere der Sorte Pils untersucht. 24 Biere (83 Prozent) waren mikrobiologisch in Ordnung. Zudem fanden die Lebensmittelkontrolleure in vier weiteren Proben erhöhte Keimwerte vorwiegend von Milchsäurebakterien, die den Geschmack beeinträchtigen können. Die Kontrolleure führen die Werte auf nicht ausreichend gereinigte Bierleitungen zwischen Fass und Zapfhahn zurück, in denen sich die Keime vermehren können.

Andauernde Problemlage

Bier gehört aufgrund der Kohlensäure und des Alkoholgehaltes grundsätzlich zu den keimärmeren Genussmitteln. In den Proben dürfen grundsätzlich keine Coli-Keime nachgewiesen werden. Zuletzt untersuchte die Behörde im Jahr 2014 Zapfbiere aus Gaststätten in MV. Damals wurden 23 Prozent der Biere beanstandet. „Das deutet auf die andauernde Problemlage in diesem Bereich hin“, sagte die Sprecherin. Reinigung und Desinfektion der Schankanlagen seien Vorschrift und Voraussetzung für einen zweifelsfreien Biergenuss.

DIN-Norm schreibt Reinigung alle sieben Tage vor

Laut den Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes sollten Zapfanlagen für Bier alle sieben Tage gereinigt werden. Für alkoholfreies Bier sind die Intervalle mit einem bis sieben Tage kürzer. Die Reinigungsintervalle sind in einer DIN-Norm festgeschrieben. Das Landesamt hat die zuständigen Lebensmittel- und Veterinärämter der Kreise über die Ergebnisse informiert, die nun entsprechende Nachkontrollen einleiten müssen. Gegebenenfalls drohen den Gastronomen Bußgeldverfahren und die temporäre Schließung der Zapfanlage.

Von Martina Rathke