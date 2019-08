Rostock

Der Sommer ist zurück. Doch wenn Kinder ins Meer gehen, haben viele Rettungsschwimmer ein schlechtes Gefühl: Denn die Hälfte aller Grundschüler in MV kann nicht schwimmen. Das geht aus den Antworten der Schweriner Landesregierung auf eine Anfrage der Linken hervor.

Die Opposition im Schweriner Landtag und auch Rettungsschwimmer werfen dem Bildungsministerium Versagen vor: „Das Land hat sich selbst verpflichtet, Grundschülern das Schwimmen beizubringen. Doch es hat dabei versagt“, klagt Thomas Powasserat, Landesreferent der DRK-Wasserwacht. Hauptproblem: Im Nordosten fehlen Schwimmhallen, in denen der Schwimmunterricht stattfinden kann.

Keine Zahlen zum Schwimmunterricht

Anfang Juni war in Tessin ( Landkreis Rostock) ein zehn Jahre altes Mädchen im Freibad ertrunken. Der Fall hat die Debatte um die Schwimmausbildung im Land neu entfacht. Dabei kann das Bildungsministerium bis heute nicht sagen, an wie vielen Schulen überhaupt Schwimmunterricht stattfindet – obwohl Schwimmen in MV im Grundschullehrplan steht. Nur so viel weiß die Regierung: Von den knapp 50 000 Grundschülern im Nordosten konnten zu Beginn des vergangenen Schuljahres fast 25 000 nicht schwimmen. Immerhin: Bei den Viertklässlern sollen es nur noch elf Prozent gewesen sein. Die DRK-Wasserwacht – zusammen mit der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ( DLRG) eine der beiden großen Rettungsschwimmer-Organisationen in MV – zweifelt diese Zahlen an: „Neue Studien sagen, dass bundesweit jeder Dritte Zwölfjährige nicht richtig schwimmen kann. Das dürfte in MV nicht anders sein“, so Wasserwacht-Leiter Powasserat.

Schwimmhallen fehlen in MV

„Wir haben in MV mindestens einen tödlichen Badeunfall mit kleinen Kindern pro Jahr“, sagt Powasserat. „Wenn Kinder, die an der Ostsee und im Land der Seen aufwachsen, erst mit elf Jahren – nach der vierten Klassen – schwimmen können sollen, ist das einfach zu spät. Jedes Jahr bekommen wir die selben, unbefriedigenden Antworten vom Land. Im Ministerium passiert nichts.“ Das Hauptproblem: In MV fehlen Schwimmhallen für die Ausbildung der Kinder. „Wir haben nur in den großen Städten kommunale Bäder“, sagt Powasserat. Und deren Kapazitäten reichten nicht aus: „In Rostock warten Eltern bis zu ein Jahr auf einen Schwimmkurs. In anderen Teilen des Landes müssen die Kinder in Freibädern oder Seen schwimmen lernen, weil die Wege zu weit sind und die Kosten für die Fahrten zu hoch sind.“ Das Land fördere mit Millionen Spaßbäder für Touristen, lasse die Kommunen aber beim Bau und Betrieb von Hallenbädern im Stich. „Wir brauchen mehr Hallen im Land.“

Das sieht Matthias Manthei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Freie Wähler/BMV-Fraktion, ganz genauso: „Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gibt es gar keine Schwimmhallen.“ Ein unhaltbarer Zustand sei das, sagt der Politiker, der selbst Rettungsschwimmer in seiner Freizeit ausbildet. Simone Oldenburg, Fraktionschefin der Linken, fordert: „Wir brauchen ein Landesprogramm ,Jedes Kind muss schwimmen lernen’“.

