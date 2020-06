Jetzt im Livestream: Diese Corona-Lockerungen verkündigt Schwesig für MV

Schwerin

Wie kehrt MV nach dem Corona-Lockdown zurück zur Normalität: Seit Dienstagmorgen kam das Kabinett von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in Schwerin zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Der sogenannte „MV-Plan“, in dem die Phasen der Verhaltenslockerungen fixiert wurden, sieht für kommenden Montag, den 15. Juni, weitere Änderungen vor. Verfolgen Sie hier ab etwa 15.30 Uhr den Livestream mit Manuela Schwesig aus der Staatskanzlei in Schwerin:

🔴 LIVE Pressekonferenz mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zur aktuellen Lage Gepostet von Staatskanzlei MV am Dienstag, 9. Juni 2020

Weitere Lockerung für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Das Landeskabinett hat am Dienstag entschieden, die 60-Prozent-Regelung bei der Auslastung der Hotels im Land zu streichen. Gegen die Quote gab es mehrere Klagen und Protest.

Von OZ