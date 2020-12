Heime für Alte, Kranke und Behinderte sind in der Corona-Pandemie besonders gefährdet. Daher sollen sie auch besonders geschützt werden. Seit Montag sind in MV Besuche nur noch mit einem negativen Schnelltest möglich. Das Land verteilt dazu Hunderttausende Tests an die Heime. Und auch die Bundeswehr ist gefordert.