„Jetzt reicht’s“: Köche und Kellner in MV wollen bis zu 26 Prozent mehr Geld

Rostock

Gerade mal 1700 Euro brutto verdient ein Koch in MV laut Tarifvertrag. Dafür muss er fast an jedem Abend und Wochenende schuften. Gleichzeitig meldet die Tourismusbranche nahezu jährlich neue Übernachtungsrekorde. Das will die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten ( NGG) nicht länger hinnehmen: „Unsere Mitglieder sagen: ‚Jetzt reicht’s‘“, so NGG-Geschäftsführer Jörg Dahms.

Bei den anstehenden Tarifverhandlungen verlangt die Gewerkschaft daher einen ordentlichen Schluck aus der Pulle: 26 Prozent mehr soll es für die unteren Lohngruppen geben. Die Arbeitgeberseite schäumt schon jetzt.

Immer noch unter zwölf Euro

Dahms verteidigt die Forderung: „Selbst wenn wir sie komplett umsetzen können, würde ein Facharbeiter immer noch unter zwölf Euro pro Stunde verdienen. Und dafür muss ein Koch oder eine Servicekraft immer dann arbeiten, wenn wir es uns gemütlich machen.“ Derzeit liege der Tariflohn bei 9,47 Euro die Stunde. Damit sei MV Schlusslicht in Deutschland. „Und auch mit 26 Prozent mehr würden wir nur im Mittelfeld landen.“

Die 37 000 Beschäftigten der Gastro-Branche in MV hätten riesigen Nachholbedarf: „Vor 2012 waren wir neun Jahre lang tariflos. Das haben wir bis heute nicht aufgeholt“, so Dahms.

MV teurer als Bayern

Das Geld dafür sei da, vermutet er: „Ein Hotelzimmer in MV ist teilweise teurer als in Bayern oder Schleswig-Holstein. Auch die Preise in der Gastronomie sind ähnlich. In den Tourismushochburgen liegen sie sogar darüber. Wieso funktioniert das Prinzip von Angebot und Nachfrage bei den Preisen, aber nicht bei den Gehältern?“, fragt der Gewerkschafter.

Lars Schwarz, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga MV, kontert: In Tourismushochburgen könne die Branche zwar tatsächlich hohe Umsätze erzielen. Dort verdienten die Mitarbeiter teils deutlich über Tarif. „Aber im Binnenland kämpfen viele Häuser ums Überleben.“ Die Dehoga müsse das ganze Land und die gesamte Branche im Blick haben. „Wir brauchen daher Augenmaß bei den Tarifverhandlungen, damit nicht noch weitere Existenzen bedroht werden“, fordert Schwarz. „Die Forderung der NGG grenzt an Realitätsverlust.“

Ländervergleich hinkt

Hohe Preise für den Gast bedeuteten zudem nicht automatisch hohe Gewinne für den Gastgeber, so Schwarz. Auch der Vergleich mit anderen Ländern hinke: „In Bayern gibt es etwa Förderprogramme für Modernisierungsmaßnahmen, gerade für kleine Betriebe. Bei uns gibt es so etwas nicht.“ Für MV fordern Experten hohe Investitionen in Modernisierung und Qualität.

Das sieht auch Dahms ein, zieht aber andere Schlüsse: „Die Qualitätsprobleme können wir bestätigen. Sie entstehen aber dadurch, dass immer mehr Leute abwandern, weil sie zu schlecht bezahlt werden.“ Es gehe nicht an, dass Arbeitgeber eher an neue Betten für die Gäste als an ihre Mitarbeiter denken.

Millionen unbezahlte Überstunden?

Für zusätzlichen Zündstoff vor den Tarifverhandlungen, die nächste Woche beginnen, sorgte eine Pressemitteilung der NGG, wonach in MV laut einer Studie Millionen von Überstunden im Gastgewerbe nicht bezahlt werden. Alleine im Kreis Vorpommern-Rügen seien es 2018 rund 1,6 Millionen gewesen. Den Beschäftigten dort seien so rund 40 Millionen Euro entgangen. „Diese Darstellung ist schlichtweg an den Haaren herbeigezogen“, poltert Dehoga-Präsident Schwarz. Seit 2003 werde jede Arbeitsstunde erfasst und auch vergütet.

Die Gewerkschaft behauptet zudem, dass ein Teil der Überstunden schwarz bezahlt werde. In einer Razzia hatte die Polizei gerade erst in Binz auf Rügen sowie in Brandenburg und Sachsen zahlreiche Wohnungen und Restaurants wegen des Verdachts auf Schwarzarbeit durchsucht. Dabei wurden mehrere Personen entdeckt, die sich illegal in Deutschland aufhielten.

Von Axel Büssem