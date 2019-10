Jetzt steht es fest: Deponie Ihlenberg ab 2035 dicht

Schwerin/Selmsdorf

Die landeseigene Deponie Ihlenberg ( Nordwestmecklenburg) soll nach 2035 keinen Müll mehr aufnehmen, bereits ab dem kommenden Jahr soll ein Viertel weniger Giftmüll dort landen, Lieferungen aus dem Ausland tabu sein – darauf hat sich das Schweriner Regierungskabinett aus SPD und CDU nach OZ-Informationen am Dienstagvormittag geeinigt. Die Aufsicht über die Deponie soll künftig allein Umweltminister Till Backhaus ( SPD) haben, das Wirtschaftsministerium Kompetenzen abgeben.

Nach Vorwürfen aus dem Herbst 2018, auf der Deponie würden Grenzwerte bei hochgiftigen Stoffen überschritten, hat die Regierung damit reagiert. Basis dieser Entscheidung ist ein Sonderbericht zu Vorwürfen und Zukunft der Deponie. Gutachter Tilmann Schweisfurth stellte fest: Es habe Mängel bei Risikomanagement und Mengen-Kon­trollen auf der Deponie gegeben. Grundsätzlich gebe es aber keine Rechtsverstöße, die Deponie habe Bestandschutz.

Land bleibt auf Mehrkosten sitzen

Massive Kritik gab es im Vorjahr an der Deponie wegen angeblicher Grenzwertüberschreitungen bei Müll. Künftig solle die Sicherheit erhöht, die Müllannahme besser kontrolliert, ab 2020 Müll nur noch aus norddeutschen Ländern angenommen werden. „Wir steuern um in einen anderen Modus, in den Abschluss der Deponie“, so Backhaus. Dazu müsse die Betreibergesellschaft umgebaut, Personal reduziert werden. Das Land müsse mit etwa 117 Millionen Euro Mehrkosten für die Renaturierung der Deponie rechnen, hieß es im August. Am Nachmittag will die Regierung ausführlich über den Beschluss informieren.

Backhaus soll jetzt auch Kompetenzen vom Wirtschaftsministerium übernehmen, ist zu hören. Bislang war er für umweltrechtliche Fragen auf der Deponie zuständig. Dabei bemängelte der Gutachter, dass das zuständige Landesamt Genehmigungen ohne Kontrollen erteilte.

Umstritten blieb nach OZ-Informationen bis zuletzt die Zukunft der beiden Geschäftsführer der Deponie-Betreiber-Gesellschaft Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG), Beate Ibiß und Norbert Jacobsen. Beide sollen sich kritisch zu den Schließungsplänen geäußert haben. Regierungschefin Manuela Schwesig ( SPD) soll versucht haben, eine Verlängerung der Verträge zu unterbinden. Darauf habe sich die CDU aber nicht eingelassen, ist zu hören. Aus der SPD hieß es: Ein Geschäftsführer sollte künftig bei der IAG reichen.

