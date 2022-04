Rostock/Wismar

DDR-Rekord-Nationalspieler Joachim Streich ist in der Nacht zum Samstag im Alter von 71 Jahren verstorben. Das bestätigte sein Umfeld gegenüber der OZ.

Streichs ehemalige Klubs Hansa Rostock und Anker Wismar trauern. Das Punktspiel in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FC Anker Wismar und Kühlungsborn begann am Sonnabend um 13 Uhr mit einer Schweigeminute im Kurt-Bürger-Stadion. Joachim Strich war Ehrenmitglied des Vereins.

Anker-Präsident: „Er ist ein verdienstvoller Wismarer Jung“

Anker-Präsident Gerd Allmendinger sagte der OZ: „Achim Streich ist ein verdienstvoller Wismarer Jung. Er hat in Wismar, Rostock und Magdeburg gespielt, hat aber nie den Bezug zu Wismar verloren. Er hat uns immer mal wieder besucht. Wir sind traurig, dass wir unser Ehrenmitglied verloren haben.“

Auch der Vorstand des FC Hansa Rostock, wo der Verstorbene ebenfalls Ehrenmitglied ist, wurde am Samstagmorgen vom Neffen Streichs über den Tod der Fußball-Legende informiert. Die genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Rückschlag in der Therapie

Allerdings war Joachim Streich zuletzt schwer krank. Im März kam es bei seiner Therapie zu einem Rückschlag. Wie der 70-Jährige damals der „Bild“ sagte, musste eine Stammzelltransplantation verschoben werden.„Alles war vorbereitet, ich war schon auf Station. Doch dann kam eine Lungenentzündung dazwischen. Ich musste wieder entlassen werden. Das waren sehr schlimme Tage für mich“, sagte Streich, der bereits im Februar behandelt werden sollte.

Der ehemalige Ausnahmesportler litt am Myelodysplastischen Syndrom im fortgeschrittenen Stadium, das in eine Leukämie übergehen kann. Längere Zeit wurde Streichs Blut durch Transfusionen in Magdeburg erneuert, wo er lebte, doch ein Arzt riet Streich zu einer effektiveren Behandlung – die nun leider nicht mehr anschlagen konnte.

Streich hält mehrere DDR-Rekorde

Streich, der in der DDR-Oberliga neben Hansa auch für den 1. FC Magdeburg spielte, ist Inhaber mehrerer DDR-Rekorde: Oberliga-Rekordtorschütze mit 229 Toren, Rekordnationalspieler mit 98 A-Länderspielen und A-Länderspiel-Rekordschütze mit 53 Treffern.

Seine Verbundenheit zu Wismar war immer immer erlebbar. 2010 war Streich Ehrengast der großen Sportgala in der Hansestadt: Damals sagte die Legende über sich: „In Wismar wurden die Grundlagen gelegt, beim FC Hansa wurden sie verfeinert und in Magdeburg veredelt.“

Fußballkarriere startete in Wismar

Auf dem Sportplatz, wo sich heute der Parkplatz des Wonnemar-Spaßbades befindet, hatte Streich das Fußball-Abc erlernt. Streich hatte seine Fußballerkarriere bei der BSG Aufbau Wismar, die später in der TSG Wismar aufging, begonnen. Seinen 100. Einsatz im DDR-Dress hatte er im legendären Londoner Wembley-Stadion.

Lebenserinnerungen von Streich in „Der Torjäger“

2017 stellte der Rekordtorschütze der DDR-Oberliga in seiner Geburtsstadt Wismar sein Buch „Der Torjäger“ vor. In seinen Lebenserinnerungen bleibt Joachim Streich bodenständig und gibt persönliche Einblicke in eine beispiellose Karriere.

Von Heiko Hoffmann und Alexander Loew