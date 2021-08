Lange mussten die Fans warten – nach mehreren Absagen ist Johannes Oerding am Sonnabend in Rostock aufgetreten. Mit seiner kleine Tour „Lagerfeuer acoustics“ hat er sich an der Eventreihe „Picknickkonzerte“ beteiligt. Und der Sänger war vom Publikum beeindruckt. Eindrücke vom Abend.