Greifswald

Nachdem Unbekannte ein Gebäude des Universitätsklinikums Greifswald mit dem Schriftzug „Der Jude ist Ungeimpft!“ beschmiert haben, hat sich nun auch der Klinikchef zu dem Vorfall geäußert. Prof. Dr. Uwe Reuter, der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums erklärte am Sonntag dass so eine Schmiererei widerlich sei.

Nach Angaben der Polizei war einem Zeugen der Schriftzug bereits am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr aufgefallen. Der Slogan hatte die Größe von 2,8 mal 1,3 Metern, war mit schwarzer Farbe geschrieben und befand sich am Komplex der Mund- und Kieferchirurgie. Er war von der Anklamer Straße aus gut sichtbar.

Absurder Vergleich – Staatsschutz ermittelt

Mitarbeiter des Klinikums hätten die Schmiererei beseitigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Der Bereich Staatsschutz der Kriminalpolizei nahm den Angaben zufolge Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung auf.

Reuter erklärte dazu weiter: „Das Thema Impfung in den Kontext des Rassismus zu setzen, ist absurd. Die Unimedizin Greifswald verurteilt jede Form von Rassismus und Diskriminierung. Mehr ist dazu nicht zu sagen“, endete er das Statement.

Ob nach dem Angriff weiterführende Maßnahmen beim Gebäudeschutz ergriffen werden, wollte ein Sprecher des Hauses nicht sagen.

Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung

Zeugen werden gebeten, sich in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395 55822224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei über www.polizei.mvnet.de zu melden.

Bei Demonstrationen oder Protesten gegen Corona-Einschränkungen ist es deutschlandweit in den vergangenen Monaten wiederholt zu ähnlichen Vorfällen gekommen. In der Szene der Corona-Leugner und Querdenker kommt es seit Monaten zu Holocaust-Verharmlosungen und antisemitischen Verschwörungsmythen. Am kommenden Montag finden auch in Mecklenburg-Vorpommern wieder mehrere Demonstrationen in Städten statt. Unter anderem sind Kundgebungen und Märsche in Rostock, Greifswald und Wismar geplant.

