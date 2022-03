„Jugend musiziert“ in Stralsund: Diese Talente stehen im Bundesfinale

Stralsund

Vor dem Vorspiel wirkte Erasmus Koch (15) noch aufgeregt. Doch als der 15-Jährige aus Neubrandenburg im historischen Saal der Stralsunder Musikschule auf seiner Violine loslegte, war er in seinem Element – und brillierte. Koch war einer der ersten der 154 Nachwuchsmusiker, der an diesem Wochenende beim Landesfinale von „Jugend musiziert“ die Juroren begeisterte, 24 Punkte holte – und MV nun im Bundesfinale vertreten wird. Entsprechend freute er sich auch, als er am Sonnabendabend im Großen Haus des Theater Vorpommern bei einer der zwei Abschlussveranstaltungen zusammen mit dem Rostocker HMT-Dozenten Jens Hoffmann, der Koch auf dem Klavier begleitete, auftreten durfte.

Endlich wieder Konzerte möglich!

Zur Galerie Das große Vorspielen hat begonnen. In Stralsund treten an diesem Wochenende rund 170 Talente bei „Jugend musiziert“ an. Die OZ zeigt Bilder von den Nachwuchsmusikern, die MV gern beim Bundesfinale vertreten wollen.

Gemeinsam ließen sie ein Werk von Dimitri Kabalewski erklingen, auf der großen Bühne – und vor ausgewähltem Publikum. Ein Novum für viele Nachwuchsmusiker. Denn wegen der Pandemie gab es in den letzten zwei Jahren kaum Konzerte, auch „Jugend musiziert“ fand nun zum ersten Mal seit langem wieder in Präsenz statt. Wie wichtig dies für die vielen jungen Künstler war, stellte Susanne Bowen, Staatssekretärin am Ministerium für Wissenschaft und Kultur, auf der Abschlussveranstaltung im Theater Vorpommern klar: „Digitaler Unterricht, stark eingeschränkte Spielpraxis und Proben ganz allein zu Hause. Die letzten Jahre haben es den jungen Musikern sehr schwer gemacht, Konzert- und Auftrittserfahrungen zu sammeln“, sagte die Ex-Kanzlerin der Stralsunder Hochschule. „Darüber nicht zu resignieren, sondern auf die Kraft der Musik zu vertrauen und mit ihrer Hilfe durch diese Zeit zu kommen, das finde ich beeindruckend und bewundernswert“, so Bowen.

Erasmus Koch (15) aus Neubrandenburg brillierte auf seinem Streichinstrument im historischen Saal der Stralsunder Musikschule und wurde von dem Rostocker HMT-Dozenten Jens Hoffmann am Klavier begleitet. Quelle: Christian Rödel

Teilnahme für Nachwuchsmusiker oft wichtiger als das Weiterkommen

Lentje Busch (11, Mitte) spielte im Theater auf ihrer Querflöte. Hier sieht man sie mit ihren Eltern Maik und Andrea. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Knapp am ersten Platz vorbei schrammte in ihrer Kategorie die Stralsunderin Lentje Busch (11). „Ich habe mich aber auch sehr über meinen zweiten Platz gefreut“, sagt sie. Sie trat mit ihrer Querflöte in der Wertung „Duo Klavier und Holzblasinstrument“ in der Altersgruppe III an – und wurde auf dem Klavier dabei von Moritz Hanning begleitet. Auch sie ließ sich die Aufregung nicht anmerken – und holte 20 von 25 möglichen Punkte. Für ihre Leistung wurde sie im Anschluss im Theater-Foyer von ihren Eltern Maik und Andrea in den Arm genommen. 2023 will Lentje dann aber die Marke von 23 Punkten knacken, denn ab dieser Punktzahl ist man beim Bundesfinale dabei, das in diesem Jahr vom 2. bis zum 9. Juni 2022 in Oldenburg ausgetragen wird.

Susanne Bowen, Staatssekretärin im Schweriner Ministerium für Wissenschaft und Kultur verlas ein Grußwort im Theater Vorpommern. Quelle: Christian Rödel

Jurorin Ursula Linke gibt Einblick in die Jury-Arbeit

An den zwei Tagen hatten die insgesamt 45 Juroren in den elf Fachjurys voll zu tun. „Für mich war es schön, einen Tag als Jurymitglied zu erleben“, sagt Ursula Linke, die Leiterin der Kreismusikschule Müritz. „Es war sehr abwechslungsreich. Wir haben die unterschiedlichsten Programme und Instrumente gehört, wie Bratschen, Kontrabässe und auch Geigen.“ Beim Hören blieb es natürlich nicht, die Profis mussten die Leistungen der Kinder und Jugendlichen natürlich auch bewerten. „Es waren fantastische Leistungen dabei. Aber natürlich muss man als Juror auch abwägen und differenzieren.“ Am Ende sei „Jugend musiziert“ eben auch ein Wettbewerb. „Für mich ist ‚Jugend Musiziert‘ ein Dreiklang aus Spiel, Zuhören und Bewertungsgespräch.“ Wie etwas bewertet wird, würden die Juroren in den Gesprächen erklären. So könnten sie auch gezielt weiter an der eigenen Virtuosität arbeiten – und sich verbessern.

Top-Ergebnisse beim 31. Wettbewerb

Das Ergebnis konnte sich hören – und kann sich nun auch sehen lassen. Insgesamt erhielten 91 Jugendliche den Ersten Preis, davon haben sich 68 für das Bundesfinale qualifiziert. Neun Mal wurde sogar die Top-Wertung von 25 Punkten vergeben. Darunter Uljana Katushonak (Violine) aus Schwerin, Sophia Rau (Violine) aus Neubrandenburg, Hannah Rau (Violoncello) aus Neubrandenburg, Paula Prudlo (Violoncello) aus Rostock, Martha Hasselberg (Pop-Gesang) aus Oldenstorf, Stefan Möbius (Klavier) aus Schwerin als Duo mit Meret Vogel (Querflöte) aus Rostock und Caiyi Lu (Klavier) aus Kritzmow als Duo mit Emilia Fritzsche (Euphonium) aus Rostock.

Fünf Spielstätten, für 154 Teilnehmer

Emil Bela Minato Backhaus wurde an der Violine begleitet von seiner Mutter Yumiko Nakajiama Backhaus. Quelle: Christian Rödel

Für das Orga-Team um Projektleiterin Katharina Dohse-Rietzke und Volker Ahmels (Vorsitzender des Landesmusikrates) war es ein langes Wochenende. Denn die rund 150 Teilnehmer des 31. Wettbewerbs traten bei 109 Wertungen in insgesamt neun Kategorien an. Bespielt wurden in der Hansestadt dabei gleich fünf Spielstätten. Neben der Stralsunder Musikschule traten die Musiker im Theater Vorpommern, im Rathaus, in der Jona-Schule und im Hansa-Gymnasium auf. Dennoch gelang ihnen ein reibungsloser Ablauf. Für die nächste Spielzeit hoffen sie im Landeswettbewerb wieder auf mehr Teilnehmer. Denn 2019 standen mit 228 bereits deutlich mehr Kinder und Jugendliche auf der Bühne.

Wer MV im Bundesfinale vertritt 91 Jugendliche erhielten beim Landesfinale von „Jugend musiziert“ in Stralsund einen 1. Preis. 68 Jugendliche davon werden MV beim Bundeswettbewerb, der vom 2. bis 6 Juni in Oldenburg ausgetragen wird, vertreten. Wer dabei ist: Violine: Yuxuan Angelina Bai (Schwerin), Leandra Constantinescu (Stralsund), Erasmus Koch (Neubrandenburg), Joanne Meech (Schwerin), Mette Marit Maschke (Neubrandenburg), Mathilde Reis (Rostock), Uljana Katushonak (Schwerin), Sophia Rau (Neubrandenburg), Clara Mia Windelberg (Weitendorf), Franz Göbel (Rostock), Nelli Eitemüller (Rostock). Viola: Jakob Maximilian Rau (Neubrandenburg), Florence Irmer (Burg Stargard) Violoncello: Wenzel Hübner (Herrnburg), Hannah Rau (Neubrandenburg), Paula Prudlo (Rostock), Yosuke Maeno (Schwerin), Paula Harders (Schwerin), Auguste Koch (Neubrandenburg). Pop-Gesang: Nikolaus Frie (Schwerin), Henny Eugenia Freund (Neukloster), Friederike Claussen (Schwerin), Delfina Langowska (Hoppenwalde), Anton Verchow (Eggesin), Martha Hasselberg (Oldenstorf). Akkordeon: Fina Kortus (Neu Lüdershagen), Willi Grützenmacher (Neubrandenburg), Joe Schröder (Wolgast), Emma Grebs (Neverin). Percussion: Friedemann Ernst (Rostock). Mallets: Amos Werner (Greifswald) Klavier und Holzblasinstrument (Duo): Felizia Darsow und Mirea Thederahn, Wendel Weniger und Anne Christin Möbius, Ferdinand Witt und Yuxuan Bai, Jakob Geiß und Pamina Tabea Seiberling, Felizia Darsow und Camilla Irmer, Nora Fischer und Emma Fischer, Toby Brechler und Johann Heller, Stefan Möbius und Meret Vogel. Klavier und Blechblasinstrument: Anne Möbius und Justin Drews, Caiyi Lu und Emilia Fritzsche, Elias Koreschuk und Sebastian Michalansky. Klavier-Kammermusik: Lissy Reim (Utecht), Wenzel Hübner (Herrnburg), August Hübner (Herrnburg), Wilhelmine Koch (Neubrandenburg), Erasmus Koch (Neubrandenburg, Auguste Koch (Neubrandenburg). Zupfinstrumente: Gustav Melinkat (Neustrelitz), Philipp Strobl (Hohenzieritz), Felix Neubert (Kratzeburg). Vokal-Ensemble:Josefin Lüder (Freest), Viola Alickaj (Lubmin), Jonna Bürger (Rostock), Raya Cyriaks (Rostock), Jesper Sturm (Rostock).

Von Kay Steinke und Christian Rödel